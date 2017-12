Nederlandse treincontroleur voorkomt dat zwartrijder zichzelf wurgt met tiewrap

01u15

Bron: AD.nl 1 ANP Reizigers in een Nederlandse trein. (Archieffoto.) Door snel en vakkundig te handelen, heeft een Nederlandse treincontroleur op het Kamperlijntje gisterenavond weten te voorkomen dat een zwartrijder zichzelf van het leven beroofde. De man is opgevangen door de politie.

De man werd even voor 20.00 uur betrapt op zwartrijden op het traject Zwolle-Kampen. Nadat hem was verteld dat de politie zou worden gebeld, riep de zwartrijder iets in de trant van "vermoord me dan maar". Dat zegt getuige Robbert-Jan Plaizier uit Emmeloord. Enkele tellen later had de man een tiewrap om zijn hals zitten die hij stevig aantrok.

Mesje

Een van de twee controleurs droeg een mesje bij zich waarmee hij de tiewrap doorsneed. Volgens Plaizier was dit een levensreddende handeling: "De man was al rood aangelopen.''

Jasper Plender, woordvoerder van vervoersbedrijf Keolis Nederland, bevestigt dit. "Het was noodzakelijk om te voorkomen dat meneer zichzelf of anderen iets zou aandoen.'' Het is niet bekend of de zwartrijder nog verwondingen overhield aan zijn actie.

De controleurs hebben na afloop eerst hun verhaal gedaan bij de politie en zijn daarna intern opgevangen. Het voorval had hen flink aangegrepen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be