Nederlandse transgender-politica stopt transitie en wordt weer man Gep Leeflang ADN

11 september 2018

12u58

Het Apeldoornse VVD-raadslid Lilian Haak - voorheen Braldt Haak - staakt haar transitie naar vrouw. De Nederlandse politica gaat opnieuw als Braldt door het leven. Dat doet het raadslid om medische redenen. Het was de ambitie van Haak om de eerste transgender-politica in de Nederlandse Tweede Kamer te worden.

Tot haar veertigste kende Haak het woord transgender niet. Ze trouwde met haar toenmalige vrouw en kreeg met haar vier zonen. "Ik was fysiek een man, maar voelde me vrouwelijk in alles. Toen de kinderen ouder werden ben ik dat vraagstuk gaan verkennen, om gelukkiger te worden. Ik ben eerst een jaar als vrouw gaan leven. Ik dacht: 'Ervaar het maar'. Ik ging een rokje dragen. Een hakje. Dat voelde goed." Later begon de transitie echt. Om nu te stoppen.

"Toen ik drie jaar geleden aan de transitie van man naar vrouw begon, had ik twee belangrijke wensen. Ik moest er gelukkiger van worden en het moest mijn gezondheid niet schaden", schrijft Haak vandaag in een bericht op Facebook. "Sommige dingen gaan anders dan gepland. Een transitie van man naar vrouw is een medisch ingrijpend proces. In die behandeling is de balans tussen gezondheid en de wens voor een transitie van belang. In het opmaken van die balans is de keuze voor mijn gezondheid de eerste prioriteit geweest. Als ouder van vier kinderen vind ik het belangrijk om er voor elkaar te kunnen zijn."

"Met het stoppen van de transgendermedicatie en het afzien van operaties stopt ook de periode van 2,5 jaar waarin ik als vrouw leefde en mij naar buiten toe presenteerde als Lilian Haak. Langzaamaan zal ik mannelijker ogen. Vanaf nu hanteer ik mijn oude naam Braldt Haak."

Het VVD-bestuur spreekt in een persbericht bewondering uit voor 'de kracht en openheid waarmee Lilian, en vanaf nu Braldt, dit besluit deelt'.