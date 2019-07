Nederlandse topcrimineel Holleeder krijgt levenslang voor reeks liquidaties TT

04 juli 2019

11u03

Bron: Belga, ANP 0 Een Nederlandse rechtbank heeft topcrimineel Willem Holleeder schuldig bevonden aan moord en doodslag op vijf mensen. Hij krijgt een levenslange celstraf opgelegd.

Het gaat om moord op zijn schoonbroer Cor van Hout, vastgoedmagnaat Willem Endstra, drugshandelaar Kees Houtman, kroegbaas Thomas van der Bijl, en doodslag op botenhandelaar Robert ter Haak.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een levenslange gevangenisstraf tegen de 61-jarige Holleeder geëist, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor meerdere liquidaties, in de periode 2003-2006. Ook zou Holleeder een misdaadbende hebben gevormd met enkele criminelen. De bende had het uit de weg ruimen van mensen tot doel. De rechtbank acht alle feiten op de aanklacht tegen Holleeder bewezen en noemde hem “gewetenloos”.

De rechtbank bevond Holleeder ook schuldig aan een mislukte liquidatie van crimineel John Mieremet. Later werd die alsnog vermoord.

Holleeder heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken heeft. Zijn advocaten hadden vrijspraak bepleit, omdat het bewijs ontbreekt. Hij zit sinds december 2014 vast in verband met de reeks liquidaties.