Nederlandse topcrimineel Holleeder krijgt levenslang voor reeks liquidaties TT AW

04 juli 2019

11u03

Bron: Belga, ANP 22 Een Nederlandse rechtbank heeft topcrimineel Willem Holleeder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens het geven van opdrachten voor zes liquidaties. De rechtbank acht alle feiten bewezen en noemde hem een man die “gewetenloos en onverschillig beschikte over leven en dood”.

Holleeder (61), die in 1983 mededader was van de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken, heeft opdracht gegeven om mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout (zijn schoonbroer), vastgoedmagnaat Willem Endstra, vastgoedhandelaar Kees Houtman en cafébaas Thomas van der Bijl te vermoorden. Slachtoffer Robert ter Haak kwam door de kogelregen die Van Hout op 24 januari 2003 trof eveneens om het leven. De rechtbank bevond Holleeder ook schuldig aan een mislukte liquidatie van de in Neerpelt wonende crimineel John Mieremet. Later werd die alsnog vermoord.



Volgens justitie stuurde Holleeder de moordorganisatie aan met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis (1946-2011). Soerel werd in een eerder stadium veroordeeld tot levenslang voor onder meer de liquidatie van Houtman en Van der Bijl. Hillis is in 2011 geliquideerd. Holleeder zelf zit sinds december 2014 in voorarrest in verband met de reeks liquidaties.



Holleeder heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken heeft. Zijn advocaten hadden vrijspraak bepleit, omdat het bewijs ontbreekt. Maar volgens de rechtbank doemt uit het enorme onderzoek het beeld op van een man met wie het “van kwaad tot erger” ging. “U was een crimineel die omging met andere criminelen en leefde in een criminele wereld. Uw leven werd bepaald door geldzucht, machtslust en gewelddadigheden.”



Volgens de rechtbank kon Holleeder lang buiten schot blijven omdat hij als opdrachtgever voor moorden afstand hield tot de uitvoerders en “angst zaaide en misinformatie verspreidde”. De rechtbank noemde het verder “verontrustend” hoe Holleeder “met excessief geweld” zaken naar zijn hand kon zetten en zo kon doordringen tot de bovenwereld.

Kroongetuigen

Kroongetuigen in de spectaculaire rechtszaak waren onder meer de twee zussen van Holleeder. Zij hadden jarenlang gesprekken afgeluisterd en opnames daarvan aan het parket doorgespeeld. Zus Astrid heeft over haar broer een internationale bestseller geschreven die ook verfilmd werd.

De veroordeelde, die al meer dan 35 jaar een topcrimineel is, gaat in beroep. Zijn advocaat Sander Janssen ziet daar nog “mogelijkheden en kansen”, liet hij na afloop van het vonnis weten.