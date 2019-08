Nederlandse topatleet (21) blijkt drugshandelaar: Roelf B. gepakt met kilo xtc op Hongaarse festival Sziget mvdb

12 augustus 2019

12u47

Bron: AD.nl 0 Twee Nederlanders zijn dit weekend door het Hongaarse Openbaar Ministerie aangeklaagd wegens de verkoop van drugs op het bekende muziekfestival Sziget in hoofdstad Boedapest. Hongaarse media spreken van de ‘grootste drugsvangst ooit’ op het festival. Een van de twee jongemannen is Roelf B. (21), een topsprinter die deel uitmaakte van het Nederlandse estafetteteam, bevestigen bronnen.

Op beelden die van de arrestatie inmiddels zijn te zien, wordt de 21-jarige atleet uit de gemeent Stadskanaal (provincie Groningen) afgevoerd met een andere, nog onbekende landgenoot die ook uit dezelfde gemeente zou komen. Roelf B. maakte in 2017 deel uit van het estafetteteam dat op het EK Landenteams in Lille uitkwam op de 4x100 meter. Afgelopen maand liep hij dezelfde discipline op het EK onder 23 jaar in het Zweedse Gävle. En eind juli werd hij nog zevende op de 100 meter sprint tijdens het NK Atletiek in Den Haag. Zijn tijd: 10,68 seconden.



De atleet werd afgelopen week in Hongarije opgepakt met een kilo xtc-pillen, 451 flesjes met verdovende middelen en een hoeveelheid marihuana. Een dag de arrestatie zocht zijn moeder via Facebook naar mensen die in Hongarije wonen. Waarom, schreef ze er niet bij.

Prijslijsten

B. verkocht de drugs met zijn metgezel vanuit hun tent op het Óbuda-eiland bij Boedapest, waar het evenement wordt gehouden. Ze hadden zelfs prijslijsten bij zich waarop de verschillende soorten drugs werden aangeprijsd. De drugs die in beslag genomen zijn waren alleen al 15.000 euro waard. Ze hadden naar verluidt een kluis bij zich waar ze het geld in bewaarden.



De Hongaarse politie meldt in een verklaring op de website dat de twee mannen 21 en 22 jaar oud zijn en dat hun arrestatie al dinsdagavond plaatsvond. Ze werden door beveiligingsmedewerkers gesnapt toen ze vanuit hun tent, waarbij het opvallend druk was, drugs verkochten. Daarna werden ze opgepakt door opgetrommelde agenten.



Een openbare aanklager noemde ‘levenslange gevangenisstraf’ zaterdag als een mogelijkheid als ook drugssmokkel bewezen wordt.

Streng

Hongarije kent een behoorlijk streng anti-drugsbeleid. Op de verkoop van drugs staat al een gevangenisstraf van maximaal acht jaar. Bij grote hoeveelheden of bij drugssmokkel kan ook twintig jaar tot levenslang worden opgelegd.



De advocaten van de Nederlanders zouden hebben verzocht de jongens op borgtocht vrij te laten, maar dat wil de rechter vooralsnog niet. Deze wil eerst verder onderzoek.



Sziget duurt nog tot woensdag. Dit jaar treedt treden internationale sterren als Ed Sheeran en Foo Fighters op. Het festival is ook populair bij Belgen en Nederlanders.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlandse profsporter uit de atletiekwereld in het buitenland met drugs wordt aangehouden. De Amsterdamse sprintster Madiea G. zit nu al bijna twee maanden vast in Duitsland. Madiea G. liep daar op 18 juni tegen de lamp bij een routinecontrole van de douane. Ze had naast tientallen kilo’s drugs ook ruim 12.000 euro cash bij zich. De 26-jarige vrouw zal zich binnenkort voor de rechtbank in Kleef (Noordrijn-Westfalen) moeten verantwoorden.

Ook een andere bekende Nederlandse, geen atlete maar de actrice Imanuelle Grives (34,) zit voor drugsfeiten vast. Ze blijft zeker tot eind augustus in de Antwerpse cel na haar arrestatie op het eerste Tomorrowland-weekend. De actrice werd vorige maand op het dancefestival betrapt met meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Ook bij een huiszoeking in de Airbnb waar ze verbleef, werden drugs gevonden. Voor de onderzoeksrechter verklaarde ze dat ze zich voorbereidde op een filmrol.