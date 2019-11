Nederlandse toeristen dodelijk aangevallen door bijen in Tanzania Sebastiaan Quekel

01 november 2019

20u46

Bron: AD.nl 0 Een Nederlandse toerist is in Tanzania om het leven gekomen toen zijn reisgenootschap werd aangevallen door een zwerm agressieve bijen. Dat bevestigt hulporganisatie SOS International, dat na een melding vanuit de alarmcentrale te hulp is geschoten. Een andere Nederlander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het incident gebeurde volgens een woordvoerder tijdens een picknick in het reusachtige wildreservaat Selous National Park, dat tienduizenden vierkante kilometers land beslaat. De twee slachtoffers maakten deel uit van een groep van zo’n twintig Nederlandse toeristen. Of zij elkaar allemaal kennen, kon SOS International niet zeggen.

De slachtoffers werden na de massale aanval met spoed naar een hulppost in de buurt gebracht. Daar bleek echter te weinig antigif beschikbaar, waarna ze met een helikopter naar een ziekenhuis werden gevlogen. Voor een van de twee slachtoffers kwam hulp te laat. De ander is nog in leven, maar voor zijn leven wordt gevreesd.

Bastiaan Govers van reisorganisatie Sawadee laat weten dat iedereen aangeslagen is door de bijenaanval. Een deel van de groep wil zo snel mogelijk naar huis. De terugreis van de hele groep stond gepland voor zondag.

Killer bee

Volgens deskundigen kampt Tanzania al tijden met aanvallen van de agressieve Afrikaanse honingbij, bijgenaamd ‘killer bee’, die in werkelijkheid een kruising tussen een Afrikaanse en een Europese soort is. Deze soort staat erom bekend dat als iemand het leven in de bijenkorf verstoort, hij meteen in de aanval gaat.

De insecten hebben de gewoonte om hun prooi te omcirkelen met duizenden tegelijk en zijn zeer agressief. In de VS werden de afgelopen jaren ongeveer twaalf mensen gedood door de insecten. Het staat nog niet vast of de Nederlanders door deze specifieke soort zijn aangevallen.