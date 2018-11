Nederlandse toeriste (28) verdronken tijdens vakantie in Ecuador Redactie

30 november 2018

21u02

Een 28-jarige vrouw uit Nederland is verdronken tijdens een vakantie in Ecuador.

Volgens Ecuadoraanse media spoelde haar lichaam dinsdag aan op het strand van Curía, een dorpje aan de Grote Oceaan. Vissers zagen het stoffelijk overschot drijven toen ze in de branding hun netten uitwierpen.

De vrouw was een dag eerder voor het laatst gezien, een paar kilometer zuidelijker. Volgens getuigen ging ze de zee in en kwam ze niet meer boven. Het is niet bekend wat haar precies is overkomen.

De vrouw was een paar dagen eerder in het gebied aangekomen. Volgens politiechef Luis Montesdeoca verbleef ze in een hotel in de buurt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt haar overlijden.

Het lichaam van de vrouw werd overgebracht naar een mortuarium in Santa Elena. Na de lijkschouwing is het stoffelijk overschot naar de stad Guayaquil gebracht.

Uit beelden van nieuwssite Noticias Ecuador, waarin het lichaam en het paspoort van de vrouw worden getoond, is af te leiden dat de vrouw geboren werd in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Het document is afgegeven door de gemeente Utrecht.