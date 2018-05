Nederlandse toeriste (19) vertelt hoe ze in Sydney kon ontsnappen uit klauwen van verkrachter: “Het was walgelijk” HR

24 mei 2018

07u32

Bron: The Sydney Morning Herald 0 Een Nederlandse rugzaktoeriste (19) die na haar middelbare school een jaartje door Australië wilde reizen, is in Sydney kunnen ontsnappen aan een brutale verkrachter. Vorige week zat ze oog in oog met haar belager in de rechtbank. "Het was walgelijk", zegt de vrouw.

Het moest haar droomvakantie worden, en ze was nog maar een paar weken in Sydney. Na een avondje stappen ging ze naar huis met de bus, om daarna te voet verder te gaan. Maar onderweg besefte ze plots dat een man ongeveer twee meter achter haar bleef lopen. Na een tijdje haalde hij haar in. "Doe je nog iets vanavond?" vroeg hij. "Heb je een vriendje?" De jonge vrouw antwoordde van wel, en bleef doorstappen. Ze was intussen immers al vlakbij haar verblijfplaats. Maar plots greep hij haar bij de keel, en legde zijn hand op haar mond zodat ze niet kon schreeuwen. "Zwijg of ik zal je vermoorden", zei hij. En dan: "Ik ga je verkrachten."

Huissleutel

De man, Jerome Mundine, pakte haar schouder en leidde ze een steegje in. Daar duwde hij haar tegen een auto. Hij greep haar nog steeds bij de keel, kuste haar en begon ze aan te raken. "Ik had mijn huissleutel al in de hand", vertelt de vrouw. "Ik dacht dat ik hem misschien kon neersteken. Maar hij was veel sterker dan mij." Uit angst om te sterven, besloot ze te doen alsof de dader zijn zin kreeg. "Dat zou hem misschien ontspannen. En als hij mijn keel zou loslaten, kon ik om hulp schreeuwen."

"Ik wilde hem helemaal niet terugkussen. Het was walgelijk." Maar het werkte wel. Mundine vroeg of ze met hem mee naar huis wilde. "Waarom niet?", antwoordde ze. Maar zodra ze verder liepen, werd hij achterdochtig. Hij greep haar opnieuw bij de keel en dwong ze om hem oraal te bevredigen. Toen ze weigerde, gooide hij haar brutaal tegen de grond. Daarbij verwondde ze haar knieën. "Toen ben ik hard beginnen roepen. Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf." Dat was meteen ook haar redding. Een huisgenoot van de vrouw hoorde de kreten en snelde naar buiten, waarna Mundine vluchtte.

De politie slaagde erin om uit de nek van de vrouw DNA van de dader te verzamelen. Daardoor kon Jerome Mundine minder dan een week later al aangehouden worden. "Ik voelde me schuldig omdat ik hem had gekust, maar de politie vertelde me dat dat wellicht het beste was wat ik kon doen. Ik heb zoveel geluk gehad dat ik dicht bij huis was."

Nachtmerries

Hoewel ze kon ontsnappen, waren de weken en maanden die volgden niet makkelijk. "De week na de feiten was ik bang om nog maar gewoon over straat te lopen. Ik had schrik dat hij me zou komen vermoorden, of dat hij zijn vrienden achter me aan zou sturen. De hele situatie heeft me veel tranen, hoofdpijn, misselijkheid en nachtmerries opgeleverd, en tal van afspraken bij dokters, psychologen en politie. En dat allemaal terwijl ik door Australië had moeten reizen en wilde genieten van elk ogenblik.

Volgens de advocaat van de dader werd zijn gedrag mogelijk veroorzaakt door een combinatie van psychische problemen en druggebruik. Hij kent deze week zijn straf.