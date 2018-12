Nederlandse toerist verdronken in Zuid-Afrika HA

26 december 2018

19u39

Bron: ANP 0 Een Nederlandse man is gisteren verdronken in de Zuid-Afrikaanse kustplaats Wilderness. Twee andere drenkelingen konden uit zee worden gered.

De hulpdiensten rukten massaal uit nadat een oproep was binnengekomen over drie zwemmers in moeilijkheden. De Nederlander werd bewusteloos aangetroffen in het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar hulp kon niet meer baten. De twee anderen, waarschijnlijk familieleden, konden worden gered en zijn ongedeerd. Het Nederlandse ministerie van Toerisme vangt de echtgenote van het slachtoffer en zijn twee dochters op.

Het drietal werd vermoedelijk opgeschrikt door een muistroom. Dat is een stroming dicht bij de kust die zeewaarts gericht is, en dus mensen verder het water kan intrekken.

