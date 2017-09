Nederlandse toerist verdrinkt tijdens plassen in Moezel Chris Klomp redactie

21u54

Bron: AD.nl 1 rv Frans Routs, met strohoed, in een foto op Facebook. In Duitsland is een Nederlandse man verdronken in de Moezel. Volgens de Duitse politie kwam de 73-jarige Frans Routs (73) om toen hij tijdens het plassen voorover viel en met zijn hoofd een steen raakte.

Routs was vermist sinds vrijdag. De man uit Roermond verdween spoorloos nadat hij met vrienden een wijnfestival had bezocht. Duitse hulpdiensten zochten dagenlang in en rond het dorp Ellenz-Poltersdorf met een helikopter, een boot, een speurhond en meer dan honderd man.

Wijnfestival

Routs vertrok samen met zijn sportclub FC Fiets naar het Ellenz-Poltersdorf voor een wijnfestival. Vrijdagavond rond 23:00 uur zei hij dat hij wat eerder terug naar het hotel wilde. Toen zijn vrienden later die avond aankwamen, bleek Routs nergens te bekennen. Toen hij onvindbaar bleef, schakelen zij de politie in.

Niet geleden

Online vroeg de familie van Routs eerder al om hulp. Zijn zoon opende een Facebookpagina, 'Gast aus Niederlanden vermisst'. In een post op die pagina staat nu de mededeling: "Frans is gevonden. Hij is, terwijl hij moest plassen, voorover in het water gevallen. Zijn hoofd raakte een steen en is toen verdronken. Hij heeft niet geleden".

Noodlottig ongeval

Volgens de politie is Routs op 150 meter van zijn hotel in het water gevonden. Een woordvoerder van de Duitse politie spreekt van een noodlottig ongeval.