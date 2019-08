Nederlandse toerist redt Belg (70) van verdrinkingsdood in Oostenrijk KVDS

18 augustus 2019

16u11 0 Een Nederlandse toerist (56) heeft een Belgische man van de verdrinkingsdood gered in Oostenrijk. Het incident gebeurde zaterdag in de namiddag. De Belg was aan het zwemmen in het Faakmeer in de deelstaat Karinthië, toen hij om een nog onbekende oorzaak in de problemen raakte.

Het was geroep dat de aandacht van de Nederlander trok. Volgens de lokale nieuwssite 5 Minuten zwom hij meteen naar de plaats waar de Belg was ondergegaan en begon hij te zoeken. Hij vond de man op een diepte van ongeveer 5 of 6 meter. Volgens de politie zou het slachtoffer enkele minuten onder geweest zijn.

Reanimatie

Met de hulp van een aantal andere badgasten slaagde de Nederlander erin om de Belg aan land te brengen. Daar werd meteen gestart met de reanimatie. Die werd uitgevoerd door een arts uit Villach – een stadje van 60.000 inwoners dat ten noordwesten van het meer ligt – en enkele redders die toezicht hielden aan het Faakmeer.





De reanimatie werd vervolgens overgenomen door de hulpdiensten, die massaal uitrukten. Onder meer de reddingsdienst op het water van het Faakmeer, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse. Nadat de Belg stabiel was, werd hij meegenomen naar het ziekenhuis in Villach voor verzorging. Het is niet bekend hoe hij er intussen aan toe is. (lees hieronder verder)

Het Faakmeer is erg in trek bij toeristen. Met zijn oppervlakte van 2,2 vierkante kilometer is het meer het op vijf na grootste van Karinthië. Het is vooral bekend om zijn heldere turquoise water en populair bij zwemmers en vissers.