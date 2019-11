Nederlandse toerist gedood door landmijn in Myanmar kv

26 november 2019

18u17

Bron: Reuters, AP 0 In een regio in het noorden van Myanmar die populair is bij wandelaars, is een Nederlandse toerist om het leven gekomen toen hij op een landmijn stapte. Zijn Argentijnse reisgezellin raakte gewond.

De wandelaars werden aangetroffen buiten het stadje Hsipaw in de noordelijke staat Shan, nabij een gebied waar het vaak tot gewapende confrontaties komt tussen regeringstroepen en etnische rebellen die strijden voor meer autonomie.

“Een van hen stierf door op een landmijn te stappen en de andere raakte gewond”, zegt Ko Myo van de lokale hulpverleningsorganisatie Charity Without Borders. “De vrouwelijke overlevende was schijnbaar in shock, dus we konden haar nog geen vragen stellen.” Het slachtoffer is een 40-jarige man uit Nederland, aldus Ko Myo.



Myanmar ligt bezaaid met landmijnen, een erfenis van een burgerconflict dat al tientallen jaren aanhoudt.

In 2016 raakten twee Duitse toeristen en hun gids in dezelfde regio gewond door granaatscherven nadat een landmijn ontplofte.