Nederlandse toerist (31) overlijdt voor ogen van vriend bij jetski-ongeluk in Spanje Sebastiaan Quekel

15 augustus 2020

09u41

Bron: AD.nl 1 Bij een jetski-ongeluk rondom het Zuid-Spaanse Torremolinos, een kustplaats vlakbij M á laga, is woensdag een Nederlander om het leven gekomen. Dat bevestigt de Spaanse politie. De 31-jarige toerist liep op het strand van de populaire badplaats La Carihuela een ernstige hoofdwond op toen hij op zijn waterscooter zat. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

De 31-jarige Nederlander was samen met een vriend aan het waterskiën toen hij door een nog onbekende oorzaak de controle over het voertuig verloor. De man vloog metershoog de lucht in en belandde vervolgens op de achterkant van de motorscooter.

Buiten bewustzijn

De man liep een ernstige hoofdwond op en verloor direct het bewustzijn. De vriend van de man zat op een andere waterscooter en zag het ongeluk gebeuren. Volgens Spaanse media had de vriend meteen door dat het om een levensbedreigende situatie ging en sloeg alarm.

Een medewerker van het verhuurbedrijf hoorde kabaal en hielp mee om het slachtoffer uit het water te halen. Toegesnelde ambulancemedewerkers gingen over op reanimatie. Dat duurde bijna drie kwartier, maar het leven van de Nederlander konden ze niet meer redden: de dertiger overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Tweede ongeluk

De Spaanse politie kwam na het incident naar de plaats van de ramp en sloot tijdelijk de omgeving af voor onderzoek. Volgens lokale media was er eerder op de dag ook al een ongeval met een jetski van hetzelfde verhuurbedrijf. Een 15-jarige puber raakte tijdens het waterskiën zwaargewond aan het hoofd, waarbij hij meerdere tanden verloor. Het is niet duidelijk of er een verband tussen beide ongevallen is.

Het lichaam van de 31-jarige man wordt naar verluidt na het weekend naar Nederland overgebracht.



