Nederlandse toerist (24) overlijdt na val van balkon in Malta Sebastiaan Quekel

06 september 2019

17u05

Bron: AD.nl 0 Een 24-jarige Nederlander is vannacht op Malta om het leven gekomen nadat hij van een balkon was gevallen. De jongeman viel van de zevende verdieping van een appartementencomplex naar beneden, melden lokale media.

Het ongeluk gebeurde in de Sir Hildebrand Oakes Street in Gzira, een plaats aan de noordoostelijke kust van Malta. Bewoners van het appartementencomplex schrokken rond drie uur wakker van een harde knal en dachten aanvankelijk dat het om een auto-ongeluk ging.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke, maar hulp mocht niet meer baten. De twintiger overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



De Nederlander was volgens omwonenden een bekend gezicht in de wijk. Hij zou al langere tijd in het complex wonen, waar normaliter veel toeristen en huurders voor korte tijd verblijven. Wat de oorzaak van de val was, moet verder onderzoek uitwijzen.