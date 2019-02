Nederlandse tieners vrijgesproken van groepsverkrachting geestelijk beperkte vrouw ondanks filmpjes Pieter van Klinken

15 februari 2019

16u31

Bron: AD.nl 0 Zeven tieners uit Tilburg zijn vandaag vrijgesproken van het stelselmatig verkrachten van een geestelijk beperkte vrouw. De vrouw was destijds 23 jaar oud, de jongens waren allemaal nog minderjarig.

De groep werd ervan verdacht de vrouw in 2016 en 2017 meermaals seksueel misbruikt te hebben, maar de verklaringen van de vrouw zijn wisselend en inconsistent. Zo oordeelde de rechtbank in Breda. De vrouw legde verschillende verklaringen af over hoe vrijwillig de eerste keer seks was, over de aanleiding van de vermeende verkrachtingen, en over hoe vaak het allemaal gebeurde. Toch stelde de rechtbank dat de vrouw daardoor “niet zonder meer als onbetrouwbaar” beschouwd mag worden. Om die reden werden ook de filmpjes die de jongens van de seksuele handelingen maakten, bekeken.



Voor de geluiden die op die beelden te horen zijn, zijn volgens de rechtbank meerdere verklaringen mogelijk. Het geluid dat de vrouw maakte, kon betekenen dat ze het niet wilde. Anderzijds kon het ook een teken zijn dat ze het juist fijn vond, zoals advocaten tijdens de rechtszitting twee weken geleden bepleitten. De rechtbank oordeelde wel dat de jongens aan de vrouw konden vragen of ze het al dan niet leuk vond. Maar het uitblijven van zo'n vraag is onvoldoende om te oordelen dat het om dwang gaat.



‘Veelvuldig misbruikt’

De vrouw zou in twee maanden tijd in haar eigen woning veelvuldig zijn misbruikt. Daarbij waren vaak verschillende jongens in haar slaapkamer. Van de seks die ze daar hadden werden opnames gemaakt met een smartphone.



Het verhaal kwam uit op 30 januari 2017, toen een gezinsbegeleider bij de vrouw thuis was en jongens aanbelden om seks met de vrouw te hebben. Toen de vrouw niet opendeed, stuurden ze haar een WhatsApp-bericht dat ze wilden “neuken, neuken, neuken”. Ook werd rond die tijd een filmpje van de seks aan een docent van één van de verdachten getoond.

De vrouw is met weinig respect behandeld. Dat is laakbaar, maar maakt het nog geen verkrachting Rechter

Moreel oordeel

Hoewel de rechtbank niemand veroordeelde, had ze wel een moreel oordeel over de zes jongens van wie vaststaat dat ze seks met de vrouw hadden. “De verdachten hebben geprofiteerd van de kwetsbaarheid en beïnvloedbaarheid van de vrouw. Ze hebben hier geen moment bij stilgestaan en alleen aan hun eigen gerief gedacht. De vrouw is met weinig respect behandeld. Dat is laakbaar, maar maakt het nog geen verkrachting.”



Advocaat Henk van Asselt van één van de verdachten reageerde in 2017, toen de jongens werden opgepakt, boos over het voorarrest. Nu herhaalde hij: “Ze worden veel te makkelijk vastgezet. Je ziet nu waar dat toe kan leiden. Ze hebben lang vastgezeten, zonder contact met hun ouders, en school gemist”.



Het Openbaar Ministerie gaat de vonnissen bestuderen en beraadt zich op hoger beroep. Twee van de jongeren zijn vandaag overigens wel veroordeeld tot taakstraffen vanwege diefstal uit de woning van de vrouw. Zij moeten ook een schadevergoeding betalen van ruim 1400 euro.