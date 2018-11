Nederlandse tiener zonder rijbewijs krijgt bijzondere straf: politieauto’s poetsen Christy Dollen

26 november 2018

13u57

Bron: AD.nl 1 Een Nederlandse jongen (16) die dit weekend werd betrapt op het rijden op een brommertje zonder rijbewijs in Den Haag, kreeg geen boete, maar een andere straf. Hij mocht politieauto’s poetsen.

De tiener was stiekem een rondje gaan rijden op de brommer van zijn vader toen hij werd betrapt door een agent. Hij gaf meteen toe dat hij dat eigenlijk niet mocht. De agent ging in gesprek met de jongen en zijn vader en besloot hem geen bekeuring te geven. Maar een overtreding is een overtreding, daarom kreeg hij een ietwat afwijkende straf: politieauto’s soppen.

Dat de jongen een schoonmaakstraf in plaats van een boete kreeg, viel niet bij iedereen in de smaak. “De politie wordt [in die buurt] al totaal niet serieus genomen en met het uitdelen van dit soort nepstraffen voor ernstige overtredingen ondermijnen zij hun eigen gezag”, klinkt het bij de gemeenteraadsleden van de politieke partij PVV.

Lesje geleerd

Volgens teamchef Jeroen van Marle worden de agenten in zijn team juist aangemoedigd om te kijken naar het effect dat zij willen bereiken. “In dit geval ging het om een jongen die nog nooit een bekeuring had gehad, direct bekende dat hij fout zat en berouw toonde. Daarom besloot de agent ertoe om hem het voordeel van de twijfel te geven. We gaan ervan uit dat de jongen hiermee zijn lesje geleerd heeft.”



Maar mocht de jongen nog een keer dezelfde fout maken, dan krijgt hij volgens de politie wel gewoon een boete.