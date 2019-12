Nederlandse Syriëgangster aangehouden op Schiphol RL

29 december 2019

00u10

Bron: Belga 2 Op de Nederlandse luchthaven Schiphol bij Amsterdam is zaterdag een 28-jarige Syriëgangster aangehouden. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. De vrouw werd eerder op de dag door de Turkse autoriteiten op het vliegtuig gezet. De vrouw had haar kind van vier jaar oud bij, dat intussen is overgedragen aan de raad voor de kinderbescherming.

De vrouw is afkomstig uit Gouda en vertrok eind 2013 naar Syrië. Eind oktober van dit jaar meldde ze zich bij het Nederlandse consulaat in het Turkse Ankara.

Midden november keerden al een vrouw van 24 uit Tilburg en een vrouw van 25 uit Apeldoorn, met twee kinderen van 3 en 4 jaar, terug naar Nederland. De 24-jarige vrouw had zich eind oktober gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Op 30 oktober is haar Nederlandse nationaliteit ingetrokken. De andere vrouw is in januari 2018 aangehouden in Turkije. De vrouwen werden ook meteen na aankomst opgepakt.

Belgische IS-vrouwen

Ook vanuit België reisden verschillende IS-vrouwen naar Syrië. Zo trokken Ilhame Hajji, Hafsa Machbouâa en Nora Marzkioui in 2013 naar het front om te strijden. Zij zijn bij verstek veroordeeld door de rechtbank in Brussel tot 5 jaar cel vanwege deelname aan terroristische activiteiten. Ook werd hen de Belgische nationaliteit afgenomen.

Eerder deze maand tekenden andere teruggekeerde Belgische IS-vrouwen juist bezwaar aan tegen hun veroordeling bij verstek, waaronder Fatima Benmezian. Zij zou volgens het parket via Facebook zijn geronseld en op haar achttiende naar Syrië zijn vertrokken.

Uitgezet door Turkije

Turkije is vorige maand begonnen met de repatriëring van gevangengenomen militanten van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens president Recep Tayyip Erdogan zitten er 1.201 IS-strijders in Turkse gevangenissen.