Nederlandse Syriëgangster (34): "Genocide tegen IS is ook genocide" ; gps moet duidelijkheid geven over reis VS - MVDB

22 maart 2018

12u55

Bron: AD.nl - ANP 0 Hayat S. (eerder bekend als Lieke S.), een Nederlandse die ervan verdacht wordt dat ze zich in Syrië bij IS wilde aansluiten, staat momenteel terecht voor de rechtbank in de stad Den Bosch (Noord-Brabant).

Hayat S. werd in 2016 bij de grens tussen Turkije naar Syrië tegengehouden. Later werd ze, eenmaal op een terreurlijst en op de terugweg naar Nederland, opgepakt bij de grens van Turkije naar Bulgarije.

Tot verbazing van het Openbaar Ministerie (OM) is in Bulgarije na bijna anderhalf jaar de TomTom-gps opgedoken die ze gebruikte op haar reis door het Midden-Oosten. Het toestel wordt nu onderzocht, omdat het antwoord kan geven op de vraag of de vrouw uit de stad Helmond daadwerkelijk in Syrië is geweest.

Hayat S. (34) wilde tijdens de zitting een uitgebreide verklaring afleggen om "het beeld dat van haar bestaat als terroriste" recht ter zetten. Niet alleen zij, maar ook haar familie en haar kind hebben daar last van. Zo komt ze niet op de school van haar dochter omdat ouders 'bang zouden zijn dat ik alles laat ontploffen'. De vrouw is sinds augustus op vrije voeten.

Ouders in de school van mijn dochter zijn bang dat ik alles laat ontploffen Hayat S. (voorheen Lieke S.)

De rechter stond die verklaring niet toe. Die hoort bij de inhoudelijke behandeling, zei hij. De vrouw heeft intussen versneld drie boeken geschreven. Brondocumenten van één ervan, met de titel 'ParIS, genocide op IS is ook genocide', zouden volgens Hayat S. de reden zijn dat justitie haar verdenkt van terroristische motieven. Ze benadrukte echter dat ze geweld niet goedkeurt, door wie dan ook. "In gedachten ben ik bij de slachtoffers van de aanslagen in Brussel, vandaag precies twee jaar geleden."

In gedachten ben ik bij de slachtoffers van de aanslagen in Brussel, vandaag precies twee jaar geleden Hayat S.

In een interview dat ze eerder aan onze collega's van AD.nl gaf, legt ze uit dat haar reis een 'spirituele zoektocht' was om haar geloof te verdiepen. In haar jeugd was zij christelijk, in de zomer van 2016 werd ze moslim. Mede daarom wilde ze de bakermat van alle religies bezoeken.

Ze wilde ze zich niet aansluiten bij IS, ook is ze niet in Syrië geweest, zegt ze. Toen ze bij de Turks-Syrische grens was, zag ze dat anderen die overstaken en wilde ze het ook proberen, uit nieuwsgierigheid. Turkse grenswachters lieten haar de slagboom passeren en in het niemandsland parkeren omdat ze het andere verkeer ophield. Dat zou kunnen blijken uit de TomTom-gegevens. Door het nieuwe onderzoek was de rechtszitting van vanochtend niet de langverwachte inhoudelijke behandeling. Die staat nu gepland op 5 juli.