Nederlandse Syriëganger Laura H. kreeg geld voor televisieoptreden KVE

03 februari 2020

19u45

Bron: Belga 0 De Nederlandse Syriëganger Laura H. heeft een vergoeding ontvangen van 400 euro voor haar deelname aan het KRO-NCRV-televisieprogramma ‘Mensen met M’. Dat schrijft minister Arie Slob (Media) aan de Tweede Kamer.

In de uitzending, op Kerstmis, werd H. uitgebreid geïnterviewd, maar hoefde zij geen vragen te beantwoorden over de misdaden waarvoor zij na terugkeer in Nederland werd veroordeeld. Dat schoot onder anderen VVD'er Zohair El Yassini in het verkeerde keelgat. Hij stelde er Kamervragen over.

El Yassini noemt het "onbestaanbaar" dat publiek geld wordt gebruikt om veroordeelde IS-gangers op de televisie hun verhaal te laten doen. Maar volgens Slob is het aan programmamakers zelf om daarover te beslissen. "De redactionele onafhankelijkheid van de omroepen is een groot goed", vindt hij.

H. kreeg overigens niet de hoogst mogelijke vergoeding voor haar medewerking aan ‘Mensen met M’. In de begroting van het programma is volgens Slob een post opgenomen van maximaal 750 euro per gast.