Nederlandse studente (24) dood aangetroffen in Indiase hotelkamer Redactie

01 september 2018

13u25

Bron: AD 1 Indiase media melden dat in een hotel in de stad Chennai, beter bekend als Madras, een jonge Nederlandse vrouw dood is aangetroffen. Uit haar paspoort zou blijken dat het gaat om de 24-jarige Linda Irene Heijker uit Leiden, die maandag incheckte. Hotelpersoneel vond de Leidse donderdag levenloos in haar kamer.

Heijker, die in de metropool een congrescentrum bezocht en daar aangaf journaliste te zijn, zou donderdag weer vertrekken uit het hotel in de Indiase plaats. Toen zij ’s middag omstreeks half een nog niet had uitgecheckt, opende het personeel de kamer en troffen haar daar dood aan. Hierop werd de politie gewaarschuwd.



De politie denkt dat het om zelfdoding gaat, maar de doodsoorzaak staat nog niet vast. Lokale media schrijven dat er sprake zou zijn van ‘mysterieuze omstandigheden’. Naast het bed van Heijker werd een ‘poederachtige substantie’ gevonden. Om welke stof het gaat is nog niet duidelijk, maar wordt onderzocht.



Vaker in India

Uit foto's op het Facebook- en Instagramprofiel van Heijker blijkt dat ze sinds juli in India verbleef. De website van de Universiteit Leiden vermeldt dat Heijker er als studente verbonden was aan het Instituut voor Area Studies (LIAS) dat zich wijdt aan de bestudering van Azië en het Midden-Oosten.



Het lichaam van de Nederlandse is, zo meldt nieuwssite India Today, voor obductie overgebracht naar het Rajiv Gandhi overheidsziekenhuis. Volgens de politie van Mambalam zijn de betrokken autoriteiten ingelicht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van Heijker.



,,Er is donderdagavond een melding binnengekomen over het overlijden van een 24-jarige Nederlandse in de Indiase stad Chennai'', aldus een woordvoerder. De familie van de Leidse is geïnformeerd en het ministerie onderhoudt contact met de autoriteiten in India. Verdere mededelingen worden niet gedaan.