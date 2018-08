Nederlandse student (21) verongelukt in Thailand Hans-Paul Andriessen

08 augustus 2018

Bron: AD 0 De 21-jarige student Floris Wever uit het Nederlandse Bodegraven is vanmorgen in een ziekenhuis in Thailand overleden als gevolg van een ongeluk met een scooter een paar dagen eerder.

Hockey Club Alphen (HCA), waar Floris Wever in Heren 1 speelde, heeft geschokt gereageerd en is bezig met de opvang van teamgenoten en andere hockeyvrienden.

"Het grootste deel van zijn vriendenkring bestaat uit hockeyers", vertelt teammanager Robert Jan Houweling van HCA, een van de grootste sportverenigingen van de regio met 1200 leden. "Floris speelt sinds zijn jeugd bij de club. Dit zou zijn vierde seizoen bij Heren 1 zijn en hij kent ook spelers van Heren 2 en Dames 1. Dat zijn allemaal vrienden."



Clubman Houweling onderhoudt het contact met de ouders en vindt het moeilijk om over het ongeluk te praten. "Het nieuws is nog zo vers. We wisten dat hij een paar dagen terug een zeer ernstig verkeersongeluk heeft gehad. Vanmorgen kregen we bericht dat hij in het ziekenhuis is overleden. Dat komt dan toch nog als een klap aan."

Bestuurslid Peter Barentsen van HCA omschrijft Floris Wever als een ‘onwijs aardig en lieve jongen’. "Maar hij kon, zeker toen hij wat jonger was, ook wel eens een boefje zijn. Bijvoorbeeld door heel boos te zijn op de scheidsrechter."

Wever was met een goede vriend op vakantie in Thailand. De laatste dagen waren in het bergachtige noorden in de stad Pai, populair bij rugzakreizigers. Ze huurden, zoals veel toeristen daar, scooters om de omgeving te verkennen. En zoals veel andere toeristen voor hen, kregen ze een ongeluk.

"Floris kreeg een frontale aanrijding met een auto. En om indianenverhalen te voorkomen: hij had geen drank op en het lag ook niet aan de bestuurder van die auto", vertelt bestuurslid Peter Barentsen van HCA. "Het was een rustige weg. Floris heeft hoogstwaarschijnlijk een blinde bocht naar links iets te ruim genomen (in Thailand rijden ze links, red.). Na de klap is hij naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht, waar ze niet veel meer voor hem konden doen. Daarna is hij naar een groter ziekenhuis vervoerd waar ze constateerden dat hij hersendood was. Ze hebben hem in coma gehouden. Meteen zijn zijn ouders naar Thailand afgereisd. Zij waren erbij toen Floris vanmorgen kwam te overlijden."

De vriend van Floris Wever reed iets achterop en zag het ongeluk voor zijn ogen gebeuren. "Hij is vandaag aangekomen op Schiphol’" zegt bestuurslid Peter Barentsen van HCA. "We zullen ons best doen om hem zoveel mogelijk op te vangen. En zo zullen we er ook zijn voor zijn teamgenoten en die van Heren 2 en van Dames 1, waar Floris ook veel vriendinnen had."

De twee herenteams zijn al bij elkaar geweest om over het verlies van hun teamgenoot te praten. "In samenspraak met de ouders van Floris stellen zij vanavond een tekst op die donderdag op de site plaatsen."

Floris Wever speelde met rugnummer 12. "Hij houdt dat nummer en dat blijft het hele seizoen zo. Zijn shirt blijft op de plank liggen", zegt teammanager Houweling.