Nederlandse stembureaus gesloten: sociaaldemocratische PvdA is de grootste AW

23 mei 2019

21u29

Bron: Belga 1 In Nederland zijn de stembureaus voor de Europese verkiezingen gesloten, het tellen van de stemmen is inmiddels begonnen. En volgens een exitpoll haalde de sociaaldemocratische PvdA de meeste stemmen.

De officiële uitslag bekendmaken mogen gemeenten nog niet. Dat mag pas nadat zondagavond om 23 uur de laatste stembureaus zijn dichtgegaan. Maar volgens een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de openbare omroep NOS, heeft de sociaaldemocratische PvdA donderdag bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen behaald.

De partij van eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) kreeg 18,4 procent van de stemmen, goed voor vijf van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement. Daarmee wint de partij twee zetels. De rechtsliberale VVD en het christendemocratische CDA volgen met allebei vier zetels. Voor het VVD van Mark Rutte is dat een winst van één zetel, CDA verliest één zetel.

Het linksliberale D66, ook een regeringspartij, komt uit op twee zetels, een verlies van twee. Groenlinks wint één zetel om er drie te hebben, de Socialistische Partij (SP) verliest een zitje en houdt er één over na opvallend hard campagne tegen Timmermans te hebben gevoerd.

De rechts-populistische nieuwkomer Forum voor Democratie, in maart nog de grootste bij de provincieraadsverkiezingen, moet genoegen nemen met drie zetels. Eveneens rechtspopulistisch houdt de Partij voor de Vrijheid (PVV) één van de vier zetels over die ze in het Europees Parlement had. Daarmee is de partij van Geert Wilders de grote verliezer.

Volgens de NOS bedraagt de foutmarge in deze exitpoll één zetel.

Opkomst

De opkomst bij de Europese verkiezingen in Nederland is een stuk hoger uitgevallen dan vijf jaar geleden. Volgens de peiling van onderzoeksbureau Ipsos is 41,2 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan om 26 Nederlandse afgevaardigden voor het Europees Parlement te kiezen. In 2014 was dat 37,3 procent.

Ruim 13 miljoen Nederlanders mochten (stemmen is niet verplicht in Nederland) naar de stembus. In totaal mogen tot en met zondag meer dan 400 miljoen kiezers uit de 28 EU-landen hun stem uitbrengen.