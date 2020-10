Nederlandse stad Utrecht sluit na horeca ook supermarkten en nachtwinkels om 22 uur na massale run op alcohol dit weekend ADN

05 oktober 2020

19u24

Bron: ANP, Belga 4 De Nederlandse gemeente Utrecht sluit supermarkten en nachtwinkels om 22.00 uur, net als drie grote parken in de stad. De maatregelen zijn genomen nadat afgelopen weekend een massale run op alcohol ontstond in de supermarkten op het moment dat de horeca de deuren sloot. Ook in de parken en in de binnenstad ontstond drukte.

Afgelopen weekend was het eerste in Nederland waarin de vervroegde sluitingstijd voor de horeca inging. Dat is één van meerdere strengere maatregelen die onze noorderburen onlangs hebben afgekondigd in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Enorme drukte

Het leidde in Utrecht direct tot drukte in en rondom supermarkten die ‘s avonds nog open waren. Vooral jongeren tussen de 18 en 27 jaar zochten elkaar na sluiting van de cafés om 22.00 uur direct op om elders alcohol met elkaar te drinken.



Vanaf woensdag is het verboden het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg tussen 22.00 uur 'en 6.00 uur 's te bezoeken, heeft de bevoegde veiligheidsregio nu besloten. Daarnaast hebben de gemeente Utrecht en supermarkten en nachtwinkels in de binnenstad afgesproken dat de winkels op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur de deuren sluiten.

Utrecht sluit winkels en parken om 22.00 uur na chaos in binnenstad https://t.co/oPVIqKRP1s NOS(@ NOS) link

Geen afstand

Volgens supermarkteigenaar Nawin Harpal van de ‘Boon’s Markt’, die een vergunning heeft om tot middernacht open te blijven, stonden er zaterdag niet enkel jongeren voor zijn supermarkt, mensen van alle leeftijden kwamen drank inslaan. “De anderhalve meter was niet meer te handhaven. Er stond een groep van misschien wel honderd mensen voor de deur”, zegt hij aan Hart van Nederland. “Het was echt extreem. Het was zo erg dat ik heb besloten per direct de winkel te sluiten.”

Run op alcohol in binnenstad Utrecht, supermarkt gooit deuren dicht: 'Het was echt extreem' https://t.co/tdASv7SOCR Hart van Nederland(@ HartvNL) link

Burgemeester Peter den Oudsten: “Ik begrijp heel goed dat jongeren elkaar willen ontmoeten, maar het kan niet zo zijn dat ze daarvoor de regels overtreden. Het kabinet heeft op 28 september voor drie weken aangescherpte maatregelen aangekondigd waardoor onder andere de sluitingstijden van de horeca zijn aangepast. Samen moeten we ons deze drie weken zo goed mogelijk aan de maatregelen houden om te voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn."

Opnieuw meer dan 4.000 besmettingen

In heel Nederland heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de afgelopen 24 uur intussen 4.581 meldingen van besmettingen met het coronavirus doorgekregen. Dat is meer dan de 4.007 nieuwe gevallen die zondag werden gemeld. Toen werd de grens van 4.000 positieve tests voor het eerst overschreden in Nederland en dat is nu dus weer zo. In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 26.000 positieve tests binnen.

In de gemeente Rotterdam hebben de meeste mensen positief getest, namelijk 397. Dat is meer dan zondag, toen 268 mensen daar te horen kregen dat ze het virus hadden opgelopen. In de gemeente Amsterdam nam het aantal gevallen toe met 347, in Den Haag met 268 en in Utrecht met 107. In totaal hebben tot nu toe ruim 140.000 mensen positief getest sinds het coronavirus voor het eerst werd geconstateerd in Nederland.

Er overleden het laatste etmaal nog eens zeven mensen aan Covid-19, zondag was sprake van vijf nieuwe sterfgevallen. De afgelopen zeven dagen overleden voor zover bekend in Nederland 81 mensen aan het virus, tegen 99 een week eerder. Het RIVM weet tot nu toe van bijna 6.500 mensen zeker dat ze aan de ziekte zijn overleden. Dat is een onderschatting want enkel bevestigde sterfgevallen worden meegeteld en niet iedereen wordt getest.

