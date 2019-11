Nederlandse stad Nijmegen krijgt waarschijnlijk Kuifjestraat Frank Hermans

19 november 2019

18u16

Bron: de Gelderlander 0 De Nederlandse stad Nijmegen krijgt waarschijnlijk een Kuifjestraat. De nieuwe buurt Koudenhoek in Nijmegen-Noord krijgt België als thema. Daar hoort volgens het college van burgemeester en wethouders het subthema ‘Belgische striphelden’ bij. En daarmee een straat ter ere van de beroemde stripfiguur Kuifje.

Dat Hergé, tekenaar van de Belgische avonturenstrip, de laatste jaren ook negatieve ‘koloniale’ associaties oproept, speelt volgens straatnamenwethouder Noël Vergunst geen rol. “We weten dat Hergé niet onomstreden is en als stripverhaal wel wat discussie oplevert. Maar toch vinden we Kuifje als stripicoon prima passen. Het is een strip die gewaardeerd wordt in het Nederlandstalige Vlaanderen en Nederland, maar ook buiten dit gebied.”

Kritisch

Voordat de Kuifjestraat een feit is, zal eerst de gemeenteraad het collegevoorstel moeten goedkeuren. Rob Essers, die een straatnamenlijst beheert van de gemeente Nijmegen en groot kenner is van straatnamen in de stad, is kritisch over de procedure.

Essers: “De gemeenteraad kan in dit geval alleen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen een Kuifjestraat. Het gevaar is dat de naam wordt aangenomen als hamerstuk. Gezien het koloniale verleden en al dan niet verborgen racisme dat in de strip aan de orde komt, zou een bredere discussie voor een weloverwogen besluit op zijn plaats zijn.”