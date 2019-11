Nederlandse Staat in beroep tegen vonnis over IS-kinderen ADN

12 november 2019

13u01

Bron: Belga 0 De Nederlandse Staat gaat in beroep tegen het vonnis van een rechter maandag over het terughalen van kinderen van IS-vrouwen uit Noord-Syrië. Dat laten de ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Stef Blok van Buitenlandse Zaken vandaag weten in een brief aan het parlement.

Een kort geding was aangespannen namens 23 vrouwen en hun 56 kinderen, die vastzitten in twee kampen in het noorden van Syrië. De voorzieningenrechter in Den Haag bepaalde dat Nederland er alles aan moet doen om de kinderen terug te halen.

Volgens de ministers zijn er echter nog dingen onduidelijk. "De uitspraak roept vragen op over een aantal aspecten dat mogelijk onvoldoende is meegewogen, waaronder de internationale betrekkingen", aldus de ministers. "Het kabinet (regering) heeft besloten in beroep te gaan bij een hogere rechter om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te krijgen.”

Grapperhaus en Blok gaan wel meteen aan de slag met de uitspraak van de rechter, ondanks het beroep. "De rechter heeft bepaald dat het vonnis dat er nu ligt direct uitgevoerd moet worden. Dat betekent dat het kabinet een aanvang zal maken met de nakoming van de inspanningsverplichting.”

Voor de terugkeer van de IS-vrouwen zelf hoeft de Staat zich niet in te zetten, oordeelde de rechter. Maar als de Koerden die de kampen in Noord-Syrië bewaken de kinderen niet zonder moeders willen laten vertrekken, ontstaat er een nieuwe situatie. Dan moet de overheid wel kijken of zowel moeders als kinderen kunnen worden teruggehaald.