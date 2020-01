Nederlandse staat deels aansprakelijk voor vliegramp Faro uit 1992 SVM

Bron: ANP 0 De Nederlandse staat is deels aansprakelijk voor de vliegramp met het toestel van Martinair in het Portugese Faro in 1992. Niet alleen de weersomstandigheden veroorzaakten de ramp, de piloten hebben ook verkeerd gehandeld, aldus de rechtbank in Den Haag. Omdat de toenmalige overheidsinstantie Raad voor de Luchtvaart te stellige conclusies heeft getrokken en nabestaanden onvolledig heeft geïnformeerd, is de staat aansprakelijk. Dat staat in het vonnis van de rechtbank.

Overlevenden en nabestaanden van de vliegramp in Portugal hadden een zaak tegen de staat aangespannen. Volgens hen staan er "aantoonbaar onjuiste beweringen" in een rapport dat deskundigen in 2017 opstelden over de ramp. Hun advocaat Veeru Meewa laat in een reactie weten dat de nabestaanden "opgelucht" zijn. "Ze vinden dat ze eindelijk erkenning hebben gekregen."

Bij de vliegramp met het Martinair-toestel -later opgegaan in KLM- kwamen 56 mensen om het leven. Meer dan honderd inzittenden raakten zwaargewond. In het toestel, dat neerstortte bij de landing, zaten voornamelijk Nederlanders.

De drie deskundigen die waren ingeschakeld om meer duidelijkheid te verschaffen over de oorzaak van de ramp oordeelden dat plotseling slecht weer de oorzaak van de ramp was. Een door de nabestaanden ingeschakelde deskundige meende echter dat de piloten ernstige fouten hebben gemaakt. De rechtbank schrijft in het vonnis dat de Raad voor de Luchtvaart ten onrechte in het onderzoeksrapport niet is ingegaan op de "missed calls” van de piloten.