Nederlandse spoorwegmaatschappij krijgt nog miljoenen voor Fyra HR

15 april 2019

18u32

De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS heeft nog 21 miljoen euro ontvangen van de Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda voor de vijf jaar geleden teruggestuurde Fyra-treinen. De betaling komt bovenop de eerder overgemaakte 125 miljoen euro.

De Fyra-treinen werden gekocht voor een hogesnelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel, maar na de start eind 2012 doken verschillende mankementen op. Uiteindelijk werden de treinen teruggestuurd naar de fabrikant.

Omdat die een nieuwe koper heeft gevonden, het Italiaanse Trenitalia, krijgt de NS zoals afgesproken nog extra geld terug. "Hiermee is een punt gezet achter dit dossier", zegt een woordvoerder van NS.

NMBS

De NMBS, de partner van NS in het Fyra-project, heeft de Fyra's nooit gekocht. Voor de Belgische spoorwegmaatschappij is het debacle al langer afgehandeld. De bestelling werd geannuleerd. "Ons voorschot hebben we jaren geleden al terugbetaald gekregen", zegt een woordvoerder.