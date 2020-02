Nederlandse Spoorwegen bieden excuses aan voor voetballiedje over Joden in nachttrein nla

23 februari 2020

13u08

Bron: Belga 0 De Nederlandse Spoorwegen (NS) bieden hun excuses aan voor een fout voetballiedje dat treinpersoneel liet horen over de intercom van een nachttrein. In de trein zaten mensen die terugkwamen van het carnaval in Tilburg. De tekst luidde: "Waar komen Joden toch vandaan? Israël, hier ver vandaan. Wonen daar ook Superjoden? Ja, daar wonen Superjoden. Vinden Joden voetbal fijn? Als ze maar voor Ajax zijn!”

Een ontstemde reiziger meldde het voorval via Twitter aan de NS: "'Waar komen die joden toch vandaan' over de NS-intercom. Ik hoop dat jullie trots zijn, NS.”

Volgens de Spoorwegen was hier "sprake van enthousiaste collega's die de omroep wilden aanpassen op de reizigers die op dat moment, tijdens carnaval, in de nachttrein vanuit Tilburg zaten. Wij begrijpen dat zij een pro-Ajax voetballiedje hebben laten horen. Laat helder zijn: we vinden dit volstrekt ongepast. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. NS is een divers bedrijf, dat willen we ook uitstralen. Daar past zoiets niet bij, daar bieden we onze excuses voor aan", laat een woordvoerster weten na berichtgeving van het AD.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het optreden van de conducteurs "pijnlijk en te dom voor woorden dat dit in een trein van NS moet gebeuren. Dit mogen we niet accepteren".

