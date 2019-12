Nederlandse Spoorwegen betalen eerste uitkeringen aan slachtoffers en nabestaanden van transporten uit WO II HLA

De eerste uitkeringen aan slachtoffers en nabestaanden van de transporten van de Nederlandse Spoorwegen (NS) tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedaan. Dat maakte de commissie die de aanvragen beoordeelt donderdag bekend, bijna vijf maanden nadat de regeling in werking trad. In België bestaan daarvoor geen plannen.

Inmiddels zijn ruim 5.800 aanvragen ingediend, waarvan er ruim 3.800 zijn beoordeeld. 3.314 aanvragen (87 procent) zijn toegewezen, 513 (13 procent) niet. Van de toegekende aanvragen zijn er ruim 500 afkomstig van directe slachtoffers. Andere vergoedingen zijn bestemd voor kinderen van slachtoffers, weduwen, weduwnaars en erfgenamen. Het uit te keren bedrag bedraagt tot nu toe zo'n 25 miljoen euro.

Meer dan 100.000 mensen naar concentratiekampen vervoerd

De Nederlandse Spoorwegen heeft destijds in opdracht van de Duitse bezetter vanuit Nederland meer dan 100.000 mensen tot aan de landsgrenzen vervoerd met als eindbestemming concentratie- of vernietigingskampen. Daarmee werd geld verdiend. De NS bood in 2005 excuses aan voor de transporten, maar kende geen financiële genoegdoening toe.

Na veel gesprekken met nabestaanden, met name Holocaustoverlevende Salo Muller, besloot de NS in november vorig jaar over te gaan tot het uitkeren van vergoedingen. Over de beste manier om dit uit te voeren, gaf de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS in juni van dit jaar advies aan de NS, die dat overnam. Sinds 5 augustus kan een aanvraag worden gedaan.

In november vorig jaar lieten de Belgische spoorwegen al weten dat ze een gelijkaardige vraag nog niet gekregen hebben. Het is bovendien een vraag die aan de samenleving in zijn geheel gesteld moet worden, klonk het destijds bij de NMBS.