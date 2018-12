Nederlandse spoorbeheerder ProRail raakte twee keer miljoenen kwijt door dezelfde blunder met gronden lva

22 december 2018

Bron: ANP 0 De Nederlandse spoorbeheerder ProRail blijkt door een tweede grondblunder nog eens 15 miljoen euro te zijn kwijtgeraakt. De spoorbeheerder moest gronden overnemen, die NS Vastgoed drie jaar eerder voor één euro had verkocht aan een ondernemer uit de regio Amersfoort. Dat schrijft het AD.

Het gaat om een pakket van 645 hectare grond, bestaande uit vele honderden percelen langs het spoor, overal in Nederland. De zakenman kocht de gronden in 2014 voor één euro van NS Vastgoed. Hij kreeg er zelfs 6,7 miljoen euro bij, omdat de grond onderhouden moest worden, en mogelijk gesaneerd.

Drie jaar later besloot ProRail dat het de gronden toch nodig had. Deze zomer betaalde de spoorbeheerder 15 miljoen euro aan de vastgoedhandelaar, die daarmee in totaal zo'n 23 miljoen euro incasseerde van de overheid.

De dure inschattingsfout is een herhaling van een uitglijder uit 2010, die het AD vorige week onthulde.

Dat ging om een ongeveer even grote hoeveelheid grond die NS Vastgoed al in 2010 van de hand deed. ProRail kocht de gronden toen niet, maar nam die later voor veel meer geld over van een Rotterdamse zakenman.