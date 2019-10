Nederlandse ‘spookzoon’ (25) van Drentse boerderij post plots foto’s op Facebook: “Ra ra waar ben ik?” Joeri Vlemings

16 oktober 2019

01u47

Bron: AD.nl, De Telegraaf 18 De 25-jarige man die een Nederlandse cafébaas vertelde over de Drentse boerderij waar hij al jarenlang met zijn vader en jongere broers en zussen in afzondering zou leven, is volgens De Telegraaf sinds juni actief op sociale media. “Ra ra waar ben ik?” postte hij onder de naam Jan Zon van Dorsten op 4 oktober op Facebook, bij een nachtelijke foto van het bord met de naam van de gemeente Ruinerwold op. Vraag is of de accounts van deze Jan op social media fake zijn of niet.

Mogelijk nam de zonderling de foto van het plaatsnaambord op Facebook onderweg van of naar de kroeg, waar hij zei hulp nodig te hebben en een verwarde indruk naliet bij de cafébaas. Die laatste lichtte de politie in en de rest is geschiedenis.

De ‘spookzoon’, zoals De Telegraaf hem noemt, draagt zelf een verleden met zich mee. Volgens de Nederlandse krant is het Facebookprofiel van Jan Zon van Dorsten mogelijk dat van de bewuste ‘klokkenluider’. De eerste post kondigt de geboorte aan van Jan op 31 januari 1994 in het Nederlandse Hasselt. Die post is pas op zondagochtend 15 september van dit jaar toegevoegd, net als de andere informatie uit Jans verleden, met name zijn verhuisbewegingen naar Zwartsluis (2005) en daarna naar Meppel (2008). Op 1 augustus 2010 zou Jan verhuisd zijn naar het Drentse Ruinerwold, waar hij dus deel zou uitmaken van het gezin dat er al negen jaar op de boerderij van de Oostenrijker Josef B. (58) op het einde van de wereld zit te wachten, volledig afgezonderd van de wereld.

Op 17 juni van dit jaar meldt Jan dan dat hij op 6 juni een nieuwe job is gestart bij Creconat, “een creativiteitsmarkt voor iedereen”. Op LinkedIn schrijft dezelfde persoon daarover in het Engels: “In vrijheid geniet ik van Creconat!” De firma is - toevallig of niet - gelieerd aan het houtbedrijf van klusjesman Josef B. in Meppel waar de politie maandag zou zijn binnengevallen.

Op LinkedIn heeft Jan het ook over zijn ouders, “die altijd hebben ingestaan voor onze persoonlijke opvoeding” en een bedrijf hadden “dat altijd geweldig liep”. Maar die tijd is voorbij, schrijft hij nog. “In 2004 overleed mama en we zorgen elke dag met plezier voor papa.”

De vermeende zoon Jan heeft geen vrienden op Facebook, post vooral foto’s van zichzelf en de natuur en linkt naar producten of acties, zoals de klimaatstaking, en volgt onder andere de Plastic Soup Surfer. Hij zette onder meer een filmpje van Greta Thunberg op zijn profiel. Sinds half juni is de spookzoon blijven posten op sociale media. Niet alleen op Facebook, ook op LinkedIn, Twitter (sinds mei van dit jaar) en Instagram (sinds juli). Het werk van grappenmakers? Van klimaatactivisten? Of toch van ‘spookzoon Jan’ zelf? In dat laatste geval leefde hij blijkbaar dan toch niet zo afgezonderd van de rest van de wereld.