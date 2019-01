Nederlandse snowboarder verschijnt voor rechter na dodelijk skiongeval Ton Voermans

17 januari 2019

13u53

Bron: AD.nl 0 Een Nederlandse student staat vanmiddag in Zell am See in Oostenrijk voor de rechter vanwege een dodelijk skiongeluk. Hij wordt vervolgd voor het onopzettelijk doden van een 52-jarige vrouw.

Op vrijdag 9 februari vorig jaar maakte de Nederlandse snowboarder in Saalbach Hinterglemm de laatste afdaling van zijn vakantie op zijn snowboard. Volgens zijn advocaat Stephan Wijnkamp ging het niet heel hard: “Zo’n 45 kilometer per uur, een heel normale snelheid voor die blauwe piste in Saalbach”.

De 20-jarige Nederlander verklaarde dat hij een bocht naar links nam en daar kwam opeens van links de vrouw. Beiden kwamen ten val. De 52-jarige Oostenrijkse bleef liggen. Vervolgens bracht een reddingshelikopter haar naar het ziekenhuis in Zell am See waar ze later overleed. “De volgende dag werd er een reconstructie gedaan op de piste. Mijn cliënt was daar zonder advocaat. Een sportwetenschapper heeft naar de beschadigingen op de skischoen en ski van de vrouw gekeken. Hij concludeerde dat mijn cliënt achterop de vrouw is gesnowboard met een snelheidsverschil van 15 kilometer per uur.” Er waren geen getuigen van het ongeval.

Conclusie

Volgens Wijnkamp, die zich in Oostenrijk met zijn advocatenkantoor specialiseerde in skiongelukken, is dat een verkeerde conclusie. “Mijn cliënt is een zeer goede snowboarder. Dat is ook vastgesteld bij een test. De vrouw was er plotseling. De piste is daar zo’n vijftig meter breed. Zij en haar man skieden van de linkerkant naar de rechterkant. Zij achter haar man aan. Het slachtoffer heeft daarbij niet goed uitgekeken.”



De 52-jarige Susanne Buchrucker overleed een half uur nadat ze in het ziekenhuis was gearriveerd. De vrouw had gebroken ribben en een gescheurde lever. Volgens haar man was zij altijd heel voorzichtig op de piste.



Wijnkamp heeft zijn ski’s meegenomen naar de rechtszaal. En ook de student heeft zijn snowboard paraat. “Het kan zijn dat de rechter vanmiddag om 16 uur, het tijdstip van het ongeval, toch een tweede reconstructie op de piste wil.”

Vrijspraak

In theorie kan de Nederlander vijf jaar cel krijgen als hij schuldig wordt bevonden. “Ik zal natuurlijk vrijspraak bepleiten, maar als hij schuldig wordt bevonden verwacht ik niet meer dan een voorwaardelijke straf. Het is niet zo dat hij stomdronken van de piste kwam. Mijn cliënt vindt het heel erg wat er is gebeurd. Het was een enorme schok. Maar het was een ongeluk.”



De nabestaanden van de Oostenrijkse vrouw eisen ook 70.000 euro van de Nederlander.



Wijnkamp heeft ieder jaar zo’n 130 strafzaken en civiele procedures die te maken hebben met ongelukken op de pistes. Het gros van zijn cliënten zijn Nederlanders en Belgen. “Ik krijg weleens de indruk dat Nederlanders de FIS-regels niet kennen.’’ De Fédération Internationale de Ski heeft voorrangsregels en gedragsregels voor de pistes vastgesteld (zie kader hieronder). Wie ze overtreedt maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en kan vervolgd worden. Een van de belangrijkste is dat degene die voor je skiet voorrang heeft.