Nederlandse skiërs in Oostenrijkse Sölden rouwen om verongelukte landgenoten Redactie

10 november 2019

10u27

Bron: AD.nl 0 Nederlandse skiërs in het Oostenrijkse Sölden houden om 12 uur twee minuten stilte. Ze staan dan stil bij de dood van twee landgenoten die in een lawine terecht zijn gekomen.

Het drama laat diepe sporen na in het wintersportdorp waar op dit moment de Winter Opening wordt gehouden. Het jaarlijkse evenement wordt bezocht door honderden Nederlanders die veelal actief zijn in de wintersportbranche en hier nieuw materiaal kunnen uittesten. “Dit is bijzonder triest. Het had een mooi weekend moeten worden met de aftrap van het nieuwe seizoen. Iedereen uit de branche is er en dan gebeurt dit’’, zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse ski-vereniging die zelf ook ter plaatse is.

De twee omgekomen Nederlanders van 33 en 39 jaar werden bedolven onder 2,5 tot 3 meter sneeuw nadat ze met hun snowboard off-piste waren gegaan op de Rettenbachferner. De sneeuw was over een breedte van ongeveer vijftig meter losgekomen. Een 54-jarige vriend die ook in schuivende sneeuwmassa terecht kwam, wist zichzelf op tijd te redden.

“Ervaren wintersporters"

De twee slachtoffers waren volgens mensen die ze kennen zeer ervaren wintersporters en berggidsen. Een komt uit de provincie Utrecht, de ander zou in Oostenrijk wonen. Ze hadden goede spullen bij zich, zoals lawinepiepers waarmee ze snel konden worden gelokaliseerd. Maar omdat ze zo diep lagen, duurde het lang voordat ze bevrijd konden worden.

Risico’s

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico’s, met name in het hooggebergte. De last van één enkele skiër zou al genoeg kunnen zijn voor het creëren van een lawine.

De Nederlandse ski-advocaat Stephan Wijnkamp die in Oostenrijk is, zegt dat de omstandigheden op de gletsjer levensgevaarlijk waren. “Veel sneeuw, harde wind. Er was een waarschuwing gegeven. Je moet op een gletsjer nooit buiten de piste gaan. De mannen hadden alle moderne uitrusting, maar dat beschermt je niet als je buiten de piste van een te steile helling gaat en in een gletsjerspleet terecht komt waar je heel de lawine over je heen krijgt.’’

Je moet op een gletsjer nooit buiten de piste gaan Nederlandse ski-advocaat Stephan Wijnkamp

Lawine-airbag

Een van de slachtoffers had zijn lawine-airbag nog geactiveerd, maar daarmee kon hij zichzelf toch niet in veiligheid brengen. Volgens Arjen de Graaf van de Nederlandse skivereniging is dat extra wrang. Al is het dragen van de airbag nooit een garantie dat het niet mis kan gaan; het vergroot de overlevingskansen wel aanzienlijk.

Een lawine werkt volgens hem als een zeef waarin grote oppervlakten boven komen drijven. “Een geactiveerde airbag maakt een skiër groter waardoor de kans toeneemt dat iemand niet zo diep in de sneeuw komt te liggen als de lawine is uitgeraasd.’’

Toch geldt dat niet altijd, bijvoorbeeld als de lawine in een spleet valt. “Ik weet niet hoe dit ongeluk gisteren precies gebeurd is, maar er zijn ongevallen bekend waarin de sneeuw is gaan ophopen en er een heleboel sneeuw op een skiër viel nadat die persoon al tot stil kwam te liggen. Dat is een scenario waarbij een airbag niet meer helpt.’’

Na een kwartier onder de sneeuw gaat de overlevingskans drastisch omlaag Arjen de Graaf van de Nederlandse skivereniging

De airbag kan volgens De Graaf zeker levensreddend zijn, maar misschien wel belangrijker zijn andere hulpmiddelen zoals een lawinepieper, schep en prikstok. “Wie onder de sneeuw ligt heeft daar weliswaar niets aan, want bewegen is dan onmogelijk. Maar mede-skiërs die niet in de lawine terecht zijn gekomen, kunnen je zo wel snel lokaliseren en proberen uit te graven. Snel handelen is cruciaal bij lawine-ongelukken. Na een kwartier onder de sneeuw gaat de overlevingskans drastisch omlaag.’’