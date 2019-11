Nederlandse skiërs die bedolven werden door lawine waren “ervaren jongens” Maarten van Ast & Ton Voermans

10 november 2019

10u27

Bron: AD.nl 0 De twee Nederlanders die zaterdag in het Oostenrijkse Tirol om het leven zijn gekomen door een lawine, zouden “zeer ervaren” skiërs zijn geweest. Ze kwamen van een bergrug af, toen een pak sneeuw losliet en hen bedolf. Een derde Nederlandse man wist het incident te overleven.

Het drietal zou in Sölden de piste hebben verlaten, waarna ze werden overvallen door de lawine. Die zou zijn ontstaan nadat een vijftig meter brede plak sneeuw was losgebroken. De mannen werden bedolven onder de sneeuw. Een van hen, een 54-jarige man, slaagde er in zich uit de sneeuw te bevrijden.

Volgens Rolf Westerhof, de eigenaar van het Snow Safety Center dat gespecialiseerd is in offpiste skiën, betreft het “mensen met verstand van zaken”, zo zei hij tegen het Nederlandse RTL Nieuws. Westerhof kende de mannen. Hij noemt het dodelijke ongeval een “ongelukkige samenloop van omstandigheden”. “Er was geen verbod, maar ze hebben absoluut geweten dat er een risico was vandaag.’’

Toegesnelde hulpdiensten konden de andere twee mannen van 33 en 39 jaar snel lokaliseren; ze droegen lawinepiepers, maar de redding kwam voor hen te laat. Het tweetal lag begraven onder een dik pak sneeuw van zo’n tweeënhalve tot drieënhalve meter dikte. Een van de twee had nog wel zijn lawine-airbag weten te activeren, maar is toch gestikt onder de dikke laag sneeuw.

Risico’s

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico’s, met name in het hooggebergte. De last van één enkele skiër zou al genoeg kunnen zijn voor het creëren van een lawine. De Nederlandse ski-advocaat Stephan Wijnkamp die in Oostenrijk is, zegt dat de omstandigheden op de gletsjer levensgevaarlijk waren. “Veel sneeuw, harde wind. Er was een waarschuwing gegeven. Je moet op een gletsjer nooit buiten de piste gaan. De mannen hadden alle moderne uitrusting, maar dat beschermt je niet als je buiten de piste van een te steile helling gaat en in een gletsjerspleet terecht komt waar je heel de lawine over je heen krijgt.’’

In Sölden vindt dit weekeinde de Winter Opening plaats, een jaarlijks evenement waar veel Nederlanders naartoe gaan. Nederlandse importeurs en skiwinkels tonen er op een soort beurs op de piste de nieuwste materialen. Volgens Erik Kromhout, van de website fantastischoostenrijk.nl zijn er dit weekeinde zo'n 700 landgenoten op de piste in Sölden. Hij filmde een deel van de reddingswerkzaamheden. “We mochten er niet meer door. Toen ik doorhad wat ze aan het doen waren, ben ik gestopt met filmen.’’ Het is volgens het Oostenrijkse persbureau APA het eerste fatale ski-ongeluk van dit seizoen.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de 33-jarige man afkomstig is uit de provincie Utrecht. Het ministerie laat weten mee te leven met de nabestaanden en is bereikbaar voor consulaire bijstand.