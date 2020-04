Nederlandse Sigrid is bang dat haar vader alleen moet sterven op corona-afdeling: “Ik mag nog één keer twee uur naast zijn bed zitten” KVDS

01 april 2020

20u12 0 Een vrouw uit de Nederlandse gemeente Zoetermeer bij Den Haag heeft op Twitter aangrijpende beelden gedeeld van haar stervende vader (76). De man ligt op de speciale corona-afdeling van het universitair ziekenhuis in Leiden en ze is bang dat ze er niet bij zal kunnen zijn als zijn allerlaatste momenten aanbreken. Bezoek is er heel beperkt en Sigrid van Barlingen kreeg vandaag te horen dat ze nog maar één keer twee uur naast zijn bed mag zitten.

De vader van Sigrid werd vorige week zondag plots ziek. Hij voelde zich ellendig en had last van diarree. Het waren geen typische coronaklachten – zoals koorts, een droge hoest en kortademigheid – maar in het ziekenhuis bleek toch dat hij het virus opgelopen had.

Afscheid

Vader en dochter moesten meteen afscheid nemen en de man werd naar de corona-afdeling gebracht. Bezoek is daar niet toegelaten, om het risico op besmetting te voorkomen en omdat het ziekenhuis spaarzaam om wil gaan met het beperkte beschermingsmateriaal. Alleen voor patiënten die stervende zijn, wordt een uitzondering gemaakt. En dan nog in beperkte mate.



“Ik mag nog één keer twee uur naast zijn bed zitten”, vertelt ze aan de Nederlandse nieuwszender RTL Nieuws. “De arts had ook tranen in zijn ogen. Ik was net nog bij mijn papa. Hij is zo zwak. Ik heb zijn hand vastgehouden, meer kan ik niet. Vannacht is een man gestorven zonder dat er iemand bij hem was. Vreselijk als mijn vader dat ook te wachten staat.”

Mijn papa... Mijn rots in de branding. Ga maar slapen. Ik blijf bij je. #coronanederland #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/KrzwvFsWdM Sigrid van Barlingen(@ sbarlingen) link

Omslachtige procedure

De vrouw benadrukt dat ze veel bewondering heeft voor het personeel, dat erg hard moet werken. Het moet elke bezoeker ook door een omslachtige procedure begeleiden voor ze bij hun geliefde kunnen. “Je moet eerst heel goed je handen desinfecteren”, beschrijft Sigrid die. “Dan krijg je een beschermende schort aan, een speciale veiligheidsbril, mondkapjes en handschoenen. Vervolgens ga je door een soort sluis. Dan moet je je weer desinfecteren en wordt alles nog eens schoongemaakt. En dan mag je uiteindelijk naar binnen, begeleid door personeel. Heel onwerkelijk allemaal.”

Het ziekenhuis beklemtoont dat het zo goed als mogelijk tegemoet kan komen aan de wensen van de patiënten en hun naasten. “Maar door de bijzondere omstandigheden kunnen we mensen tot onze spijt niet uren laten waken bij hun geliefde in de laatste levensfase.”

Mijn vader is aan het sterven. Doordat er een tekort is aan beschermende kleding en mondkapjes mag ik er straks niet meer bij en zal hij alleen sterven. Dit is dus #coronanederland #COVIDー19 #coronavirus #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/uS6VnNLHm1 Sigrid van Barlingen(@ sbarlingen) link

Lees ook: “Dat moeke alleen is moeten gaan, breekt ons hart”: eenzaam begraven worden in tijden van corona (+)

Bekijk ook: Man van 95 uit Deinze genezen van coronavirus



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.