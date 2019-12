Nederlandse serveerster (21) geslagen omdat ze gestolen wijnglas terugvroeg Lilian ten Donkelaar

27 december 2019

16u50

Bron: AD.nl 2 Of hij zijn lege wijnglas nog even wilde teruggeven voordat ze café Fabels in het Nederlandse Enschede verlieten? Die vraag kwam serveerster Shannen Simons duur te staan. De klant reageerde woedend en gaf haar een klap in het gezicht. “Van schrik en in tranen ben ik weggerend’’, zegt Simons. Ze doet nu een getuigenoproep op Facebook.

Het is inmiddels een paar dagen later maar de schrik zit er nog goed in bij Shannen Simons (21). De klap kwam uit het niets en was bovendien zo hard dat ze nog altijd last heeft van haar nek en oor.

Schreeuwen

Dinsdagavond rond half acht was ze aan het werk bij Fabels, een café aan de Oude Markt in Enschede. “Tijdens het vegen van het terras zag ik een echtpaar naar buiten komen. Ik zag en hoorde ze zeggen dat zij een wijnglas van ons mee naar huis wilden nemen.’’ Ze sprak het stel aan en vroeg ze om het wijnglas terug te geven. “Dit viel verkeerd bij haar man. Hij werd boos en begon tegen mij te schreeuwen. Dingen zoals ‘Ik heb tien keer jouw maandloon vanavond hier uitgegeven’ en ‘jij bijdehand irritant meisje’.’’

Shannen was verbijsterd maar bleef netjes. “Ik heb geen scheldwoorden gebruikt of hen agressief benaderd. Toen de vrouw het glas aan mij teruggaf, besloot de man mij een klap in mijn gezicht te verkopen.’’ De klap was hard en Shannen zag het niet aankomen. “Van schrik en in tranen ben ik na de klap heel hard weggerend. Toen ik mijn collega’s had gehaald om de man aan te spreken, was het stel al snel verdwenen.’’

Uitgebreid signalement

Onthutst liet ze het op dat moment daarbij, maar op tweede kerstdag besloot ze toch een oproep op Facebook te plaatsen, in de hoop dat iemand het stel kent. Ze beschrijft in detail de gebeurtenissen van dinsdagavond en geeft bovendien een uitgebreid signalement. De oproep op Facebook is inmiddels al honderden keren gedeeld. Verschillende mensen menen te weten om wie het zou gaan.

Shannen had nog geen aangifte gedaan bij de politie, maar gaat dat nu wel doen. “We willen niet zomaar iemand beschuldigen.’’ Fabels heeft beveiligingscamera’s hangen en die beelden hebben ze uiteraard bekeken, maar door stom toeval speelt het hele incident zich net buiten beeld af. “Doordat de luifels dicht zijn en ze net één stap buiten het terras stonden, kunnen we het net niet zien’’, zegt Shannens vriend , die ook bij Fabels werkt.

Onwel geworden

Volgens Shannen beweerde de man dat hij dokter was. “Hij had een meisje geholpen dat onwel was geworden bij Fabels op het terras tijdens kerstmiddag. Hij was ongeveer 180 centimeter, ik schat hem tussen de 55 en 60 jaar en hij droeg een klein brilletje. Zijn vrouw had halflang geblondeerd haar, ze was vrij gezet, kleiner dan ik (ongeveer 160 centimeter) en had een grijze/zwarte, gestructureerde, lange jas aan.’’

Shannen hoopt dat de man gevonden wordt. “Als iemand wat gezien heeft, zelfs de kleinste details, dan zou dat mij heel erg veel kunnen helpen bij het vinden van de man die mij geslagen heeft. Ik baal hier echt heel erg van en ben erg geschrokken.’’