Nederlandse Senaat stemt voor beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding

26 juni 2018

15u38

De Eerste Kamer van het Nederlandse parlement, alias de Senaat, heeft ingestemd met een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding. De Tweede Kamer - het "lagerhuis" - ging al in 2016 akkoord met het beperkte verbod, dat onder de vorige regering van de rechts-liberale VVD en sociaaldemocratische PvdA werd voorgesteld.

Het voorstel omvat een verbod om gezichtsbedekkende kleding - zoals bivakmutsen, nikaabs of integraalhelmen - te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Dat het voorstel na de Tweede Kamer ook in de Senaat op een meerderheid kon rekenen, werd eerder tijdens het debat al duidelijk.

Voor het verbod stemden 44 senatoren. PvdA, het links-liberale D66, de Socialistische Partij SP en GroenLinks, die samen 31 zetels hebben, stemden tegen. In de Tweede Kamer kreeg het wetsvoorstel steun van alle partijen behalve GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk. Zij noemden het destijds symboolpolitiek.

De Nederlandse Raad van State was kritisch over het plan. Volgens het adviesorgaan is het nut en de noodzaak van de maatregel niet aangetoond. Het voorstel voorziet daarmee niet "in een zodanig dringende behoefte dat dit een beperking op het recht op de vrijheid van godsdienst kan rechtvaardigen", zo redeneerde de Raad in 2015.

Het zal nog zeker zes maanden duren voordat het verbod wordt ingevoerd, zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bij de behandeling in de Eerste Kamer. Ze gaat eerst praten met betrokken partijen over regels voor de invoering.