Nederlandse scoutsleider vrijgesproken nadat hij kinderen brandmerkte op kamp in België KG HA

11 oktober 2018

13u30

Bron: Belga 0 Een jeugdleider van een Nederlandse scoutsgroep is vandaag vrijgesproken van het brandmerken van drie kinderen. De rechtbank in Middelburg bepaalde dat scoutsleider Mark B. (23) onvoorzichtig was geweest, maar dat hij de kinderen niet opzettelijk had verwond.

De slachtoffertjes deden vorige zomer mee aan een kamp voor waterscouts in het Belgische Sint-Joris-Weert, voor kinderen tussen 11 en 15 jaar. Het was er de gewoonte om kinderen een stempel te geven met een koud brandijzer en inkt, alsof ze 'gebrandmerkt' werden als echte zeeverkenner. Alleen was de stempel die gebruikt werd dit keer wél gloeiend heet.



Met het ijzer brandde B. op de blote rug van de drie kinderen de letters FN, wat staat voor de naam van de scoutinggroep Frans Naerebout. De twee jongens en een meisje hebben blijvende brandwonden overgehouden aan het ritueel.

Inkt

Scoutsleider B. hield vol dat hij niet wist dat het brandijzer heet was. "Iemand anders had blijkbaar met de stempel het vuur opgestookt. Dat wist ik niet. Het was mijn bedoeling om een inktstempel achter te laten. Nooit om iemand te verwonden", klonk het eerder al. Tegen hem was zeven maanden celstraf geëist, waarvan drie voorwaardelijk.



Dick Olie, de advocaat van de scoutsleider, is tevreden met de uitspraak. "Hij heeft nooit de bedoeling gehad om brandwonden te veroorzaken. Het was gewoon een stomme fout en dat heeft de rechtbank goed gezien."



Meer over Mark B.