Nederlandse schrijfster Renate Dorrestein (64) overleden Redactie

06 mei 2018

10u22

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse schrijfster Renate Dorrestein is overleden. Dat heeft haar uitgeverij Podium bekendgemaakt. Ze leed aan slokdarmkanker en overleed vrijdagavond in het bijzijn van haar dierbaren in haar woning in Aerdenhout. Dorrestein is 64 jaar geworden.

Volgens haar uitgever verliest de Nederlandse literatuur "een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven". Directeur Joost Nijsen van Podium noemt Dorrestein "onvermoeibaar betrokken, stimulerend, gevat en ruimhartig jegens anderen".

Ze wordt donderdag, op Hemelvaartsdag, in besloten kring begraven.

Nederland verliest een van haar meest gedreven en beste schrijvers Joost Nijsen van uitgeverij Podium

Grote tumor

De ziekte werd bij de bekende schrijfster ontdekt toen ze in december 2017 een MRI-scan onderging vanwege reuma. Artsen ontdekten toen een grote tumor op haar slokdarm. Dorrestein kreeg chemo en werd bestraald. De tumor slonk, maar genezing werd uitgesloten.

Dorrestein heeft dertig boeken geschreven. Ze begon in 1984 en was genomineerd voor 'Een sterke man' (Libris Literatuur Prijs) en 'Zonder genade' (AKO-prijs). Het boek 'Zolang Er Leven Is' schreef ze nadat ze genas van de ziekte ME waar ze elf jaar aan leed. "Het wonderlijke van schrijven is: het gaat onder alle omstandigheden", zei Dorrestein vorige maand in een interview met onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad (AD).

Uitgestrekte armen

Dorrestein geloofde in leven na de dood. "Iedereen van wie ik heb gehouden en die ik al heel lang mis omdat ze dood zijn, zit met uitgestrekte armen in de hemel op mij te wachten. Mijn twintig jaar terug overleden vriendin Liesbeth, mijn ouders, andere vrienden."

Iedereen sterft. Dus het gaat mij ook lukken dood te gaan." Dorrestein in interview met het AD.

Ze vervolgde: "Ze zullen me helpen met de oversteek, en daarna gaan we van elkaar genieten. Met een borrelnootje en een sigaretje erbij. Natuurlijk weet ik dat die voorstelling een sprookje is. Maar die gedachte is troostrijk en aangezien we toch niet weten wat ons wacht na dit leven, kunnen we daarover beter iets leuks verzinnen dan iets sombers en engs."

Haar uitvaart had ze geregeld en ze had al een plekje gevonden voor haar graf. "In de zon, met fraai uitzicht." Ze wilde haar begrafenis graag goed en zorgvuldig regelen. "Want een herkansing krijg ik niet. Bovendien besef ik: iedereen sterft. Dus het gaat mij ook lukken dood te gaan."