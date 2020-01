Nederlandse rouwstoet bekogeld met vuurwerk: “De rillingen lopen over je rug” Jasper van Gruijthuijsen

02 januari 2020

10u42

Bron: De Gelderlander 0 Jongeren hebben op oudejaarsdag in het Nederlandse Ede een rouwstoet bekogeld met vuurwerk. De stoet was stapvoets onderweg naar een begraafplaats. Uitvaartleider Hans van de Weerd liep voor de rouwauto uit .

Jongeren gooiden vuurwerk naar Van de Weerd en de rouwauto, schrijft Van de Weerd Uitvaartzorg op Facebook. De stoet was onderweg van Van de Weerd Uitvaartzorg naar een begraafplaats. “Je schrikt ontzettend als je daar loopt en ze gooien het naar je toe. Ik heb respect gevraagd voor de rouwstoet, en gevraagd hoe zij het zouden vinden als zij iemand moesten verliezen en als dan de rouwstoet bekogeld zou worden met vuurwerk.”

Rillingen

De jongeren reageerden nauwelijks maar hielden wel op met het gooien van vuurwerk. Van de Weerd eindigt het bericht met een oproep. “Toch lopen de rillingen over je rug als je er aan terugdenkt. Wat als... Daarom vragen we aan het begin van het nieuwe jaar: respect voor de uitvaart en de veiligheid voor elkaar.”



Het bekogelen van de rouwstoet staat niet op zich. Tijdens de jaarwisseling was het zeer onrustig in Ede. Jongeren gooiden ook vuurwerk naar de brandweer en politie. Zeven auto’s gingen in vlammen op. Burgemeester René Verhulst wil niet alleen de jonge daders maar ook hun ouders ter verantwoording roepen.