Nederlandse Rode Kruis: "Stop met filmen ongeval en bied slachtoffers hulp” David van der Heeden en Matthias Van den Bossche

06 november 2018

11u02

Bron: AD.nl 0 Het Rode Kruis in Nederland roept mensen op om bij ongevallen te helpen in plaats van te filmen. Bijna 90 procent van de Nederlanders vindt het niet acceptabel dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk, zo blijkt uit onderzoek dat het Rode Kruis liet uitvoeren. Toch gebeurt het vaak, ook in ons land.

De hulporganisatie houdt deze week daarom een actie via sociale media om mensen ervan te doordringen dat hulp bieden een betere optie is dan het filmen van een ongeval. Volgens het Rode Kruis betreft het een representatief onderzoek, waaraan zevenhonderd mensen meededen.



“Filmen van heftige situaties met een smartphone lijkt soms wel een soort reflex geworden. Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzetten om noodnummer 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, want juist dat is in die eerste minuten na een ongeluk van levensbelang’’, zegt Rode Kruis-manager Nico Zuurmond.

Hoewel 88 procent vindt dat filmen na een ongeluk op straat echt niet kan, zou een derde van de ondervraagden de filmers niet vragen daarmee te stoppen. 68 procent stelt dat er situaties zijn waarin zij filmen wel nuttig vinden. Beelden kunnen bijvoorbeeld dienen als bewijsvoering, bijvoorbeeld bij een misdrijf of ruzie.

‘Omstandereffect’

Sociaal psycholoog Jan-Willem van Prooijen legde eerder bij het praatprogramma RTL Late Night uit er dat bij een ongeval ook sprake is van het ‘omstandereffect’. “Als er meer mensen bij een noodsituatie aanwezig zijn, voelen minder mensen zich geroepen om actie te ondernemen”, zegt Van Prooijen. Als er verder niemand bijstaat, is de neiging om te helpen, het verantwoordelijkheidsgevoel, groter.



De politie beboette vrijdag 45 automobilisten die een ongeluk op de snelweg A58 vastlegden. ’s Middags reed daar, ter hoogte van Etten-Leur in Noord-Brabant (een gemeente op zo’n 20 minuten rijden van de Belgische grens), een vrachtwagen door de middenvangrail en kwam op zijn kant terecht. Het ongeval leidde tot een lange file, maar de filmers zorgden voor nog meer oponthoud. Aanwijzingen van de politie om via de vluchtstrook te rijden niet werden opgevolgd, waarna agenten de nummerplaten zijn gaan noteren.

In 2016 maakte de politie in de stad Arnhem zich boos over omstanders die geen hulp boden, maar wel filmden na een dodelijk ongeval. Een 78-jarige man kwam daarbij om het leven. “In wat voor wereld leven we!”, schreef een agent toen.

Automobilisten die, al dan niet in een kijkfile, beelden maken riskeren in Nederland een boete van 230 euro, wat hoger is dan in ons land. Hier riskeren automobilisten een bekeuring van 110 euro. Ook onze wegpolitie kent het fenomeen. In april 2017 werden 200 bestuurders op de bon geslingerd nadat ze op de E40 tussen Brussel en Leuven in de file beelden maakten van het ongeval.

Team Verkeer Zeeland-West-Brabant on Twitter Samen met collega's onderzoek gedaan bij een forse aanrijding #A58 ter hoogte #Ettenleur. Tijdens de afhandeling is er 45 keer bekeurd voor bestuurders die het nodig vonden om van het ongeval foto of filmopnamen te maken. ^Ddj #mono