Nederlandse regering stemt in met VN-migratiepact, maar komt met stemverklaring Maarten van Ast - Matthias Van den Bossche

29 november 2018

12u57

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse regering heeft beslist het VN-migratiepact van Marrakesh te steunen, maar voegt daar wel een stemverklaring aan toe, waarin benadrukt wordt dat de afspraken niet juridisch bindend zijn. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de Volkskrant. Ook in Nederland zorgde het pact de afgelopen weken voor deining.

Het ‘inlegvelletje’ zal morgen besproken worden tijdens de wekelijkse ministerraad. Het kabinet Rutte III maakt daarin expliciet kenbaar dat het pact niet bedoeld voor nieuwe jurisprudentie rond asielprocedures.Over het migratiepact wordt volgende maand gestemd in de Marokkaanse stad Marrakesh.

In het migratiepact staan 23 doelstellingen voor een veilig en ordelijk verloop van migratie. Zo beloven landen mensensmokkel tegen te gaan, migranten te voorzien van basisvoorzieningen als eten en onderdak en mee te werken aan de veilige terugkeer naar het land van herkomst.

Zekerheid

In het pact staat al diverse keren expliciet vermeld dat het niet juridisch bindend is. Toch is in meerdere landen de vrees ontstaan dat het pact in de toekomst zal worden gebruikt om zaken af te dwingen bij de rechter. Onder meer de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk hebben om deze reden al laten weten het pact niet te steunen.

In ons land probeert premier Charles Michel (MR) het dossier te ontmijnen binnen de regering. Hoorzittingen in de kamercommissie Buitenlandse Zaken moeten de premier wat extra tijd gunnen.

Nederlandse oppositiepartijen uitten de afgelopen dagen felle kritiek op het migratiepact, maar ook bij regeringspartijen VVD en CDA waren zorgen ontstaan. Voor die zorgen lijkt nu dus een oplossing te zijn gevonden met de stemverklaring, waarin een extra waarborg is vastgelegd.

Debat

De Tweede Kamer (onderdeel van het Nederlandse parlement) debatteert dinsdag over de kwestie. De PVV van Geert Wilders kondigt alvast een motie van wantrouwen aan tegen het kabinet, vanwege de Nederlandse steun aan het pact. Dat een aanvullende (stem)verklaring zal worden gegeven doet daar niets aan af, laat de partij weten.

Volgens PVV-Kamerlid Sietse Fritsma, die over een zelfmoordpact spreekt, wordt het Nederlands belang op onvergeeflijke wijze verkwanseld: “Het kabinet tekent dus toch voor méér massa-immigratie, méér islamisering en méér terreurdreiging. De Nederlandse burger moet van dit levensgevaarlijke kabinet bevrijd worden.''

