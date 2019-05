Nederlandse rechter verbiedt staking openbaar vervoer rond luchthaven Schiphol FVI

26 mei 2019

16u36

Bron: Belga 1 Er mag dinsdag geen staking zijn bij het openbaar vervoer (ov) rond Schiphol. De Amsterdamse luchthaven moet bereikbaar blijven met het openbaar vervoer, heeft een rechter in een door Schiphol aangespannen kort geding beslist. Schiphol was bang voor de openbare orde als reizigers niet met de trein naar het vliegveld kunnen komen of dat kunnen verlaten.

Er moet dinsdag tussen 05.00 uur en 21.00 ieder kwartier een trein van Schiphol naar Amsterdam Centraal en vice versa rijden. De treinen stoppen ook op de stations Lelylaan en Sloterdijk.

De rechter oordeelde dat reizigers op de luchthaven onmogelijk alleen via de weg naar en van Schiphol kunnen reizen. Door de staking wordt er al meer drukte verwacht op de weg. Bovendien is er een gerede kans dat Schiphol Plaza te druk wordt als er te veel reizigers op de luchthaven zijn die niet weg kunnen.

Schiphol zet dinsdag extra mensen in

Schiphol gaat dinsdag extra medewerkers, onder wie kantoorpersoneel, inzetten om de drukte op te vangen. Dat meldde de luchthaven nadat de rechter had besloten dat er treinen moeten rijden van Amsterdam Centraal naar Schiphol en omgekeerd.

Volgens topman Dick Benschop moeten reizigers er nog steeds rekening mee houden dat door het beperkte verkeer en de drukte op de wegen Schiphol slecht bereikbaar is. ‘’Samen met alle betrokken partijen bereiden we ons voor en werken we aan aanvullende operationele maatregelen om de te verwachten drukte zo goed mogelijk op te vangen.’' De gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zorgen voor extra verkeersregelaars.