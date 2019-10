Nederlandse rechtbank beëindigt gijzeling NOS-journalist TT

25 oktober 2019

17u46

Bron: Belga 0 De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft vanmiddag de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas beëindigd. De verslaggever werd gisteren op last van de rechter-commissaris in gijzeling genomen, omdat hij weigert als getuige te verklaren in een moordzaak. Bas wil zijn bron beschermen. De rechtbank meent dat dat mag.

De zaak gaat over de vergismoord op Rob Zweekhorst, die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. Bas was gisteren op verzoek van de advocaat van de verdachte van de vergismoord als getuige opgeroepen. Gesprekken tussen hem en zijn bron zijn afgeluisterd.

Geldige reden

De verslaggever had tijdens het verhoor om principiële en juridische redenen bij alle vragen een beroep gedaan op zijn journalistieke verschoningsrecht en geen inhoudelijke antwoorden gegeven. Het geven van antwoorden kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor zowel de bron als voor hem, verklaarde hij. Volgens de onderzoeksrechter had Bas geen geldige redenen om zich op zijn verschoningsrecht te beroepen, onder meer omdat de identiteit van de bron van Bas al bekend was.

De rechtbank vindt dat het verschoningsrecht ruim moet worden uitgelegd en ook geldt als al bekend is wie de bron is. Bas hoeft geen uitleg te geven over wat hij met de bron heeft besproken. “Een te beperkte definitie van het verschoningsrecht is een gevaar voor de vrije nieuwsgaring en daarmee voor de democratische samenleving”, aldus de rechter.

“Blij voor de journalistiek”

Telefoongesprekken tussen Bas en zijn bron zijn afgeluisterd en zitten in het dossier over de moord op Zweekhorst. De advocaat van de verdachte in de zaak wilde Bas op basis van die gesprekken als getuige horen. Bas zou in de ogen van de raadsman niet als journalist bezig zijn geweest, maar met zijn bron hebben “samengespannen”. Ook daarom zou hij geen beroep kunnen doen op zijn verschoningsrecht.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff was verheugd over de uitspraak. “Ik ben blij voor Robert Bas, maar ook voor de journalistiek. Dit is een belangrijke uitspraak omdat de rechter heeft gezegd dat het verschoningsrecht ruim moet worden uitgelegd.” Vandaag kwamen tientallen journalisten samen voor de rechtbank van Rotterdam om te protesteren tegen de gijzeling.