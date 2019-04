Nederlandse raadkamer houdt tramschutter Gökmen Tanis nog ten minste drie maanden vast Roeland Franck

04 april 2019

14u22

Bron: AD.nl, ANP 0 De 37-jarige Nederlander Gökmen Tanis, verdacht van de aanslag in en rond een tram in Utrecht op 18 maart, blijft nog ten minste 90 dagen vastzitten. Dat is de maximale termijn. Daartoe heeft de raadkamer van de Utrechtse rechtbank vandaag besloten op verzoek van het Openbaar Ministerie.

De Utrechter wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Hij schoot in totaal vier mensen dood en verwondde vier anderen. Drie van de dodelijke slachtoffers overleden kort na de aanslag op het 24 Oktoberplein, een vierde bezweek vorige week vrijdag. Tanis heeft al bekend.



Binnen de negentig dagen voorarrest moet de verdachte voor het eerst in een openbare zitting in de rechtbank verschijnen. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk behandeld worden. De schutter hoeft daar overigens niet persoonlijk bij te zijn, hij kan zich door zijn advocaat laten vertegenwoordigen.