Nederlandse Qmusic-dj getuigt in tranen over zijn depressie: "Ik voel me klote" MS HA

28 februari 2018

23u34

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse Qmusic-dj Stephan Bouwman heeft zich vanmiddag emotioneel blootgegeven tijdens zijn show op de radio. Bouwman barstte in tranen uit toen hij over zijn depressie vertelde. "Ik voel me heel eenzaam en hoor een negatieve stem in mijn hoofd", bekende hij aan de luisteraars. Bouwman heeft inmiddels al 2000 steunbetuigingen binnen.

De 27-jarige Bouwman deed zijn verhaal live op de radio omdat hij zich ervan bewust is dat heel veel mensen met dezelfde problemen kampen. De radio-dj vertelde onder andere over het "negatieve stemmetje" in zijn hoofd. "Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn op de radio, en het gaat gewoon niet goed met me. Ik voel me gewoon klote en daar rust een enorme taboe op in de maatschappij. We durven er niet over te praten", klonk het in tranen. "Ik voel me bijna verplicht om dit te delen, want er zijn zo veel mensen die zich dagelijks, net als ik, heel alleen voelen."

Geëmotioneerd vervolgde Bouwman zijn verhaal. "Ik hoor een stemmetje in mijn hoofd en dat stemmetje is soms heel hard. En de laatste dagen is hij héél hard. Als ik in de spiegel kijk, dan zegt hij hoe lelijk ik ben. En als ik iets doe, dan noemt hij dat heel slecht. Het is verdomd moeilijk om daarmee om te gaan."



Ook op sociaal vlak heeft Bouwman het erg lastig. Hij voelt zich eenzaam en staat momenteel op een wachtlijst om professionele hulp te krijgen. "Er zijn zo veel mensen die die hulp nodig hebben, maar het niet kunnen krijgen. En misschien vertel ik het nu heel warrig. Het is een schreeuw om aandacht, en niet voor mezelf, maar voor iedereen die hier mee kampt."

Voortouw nemen

De Nederlandse radiostem hoopt dat zijn emotionele betoog anderen aanspoort om openlijk te praten over hun depressie. "Ik heb net iets gedeeld omdat het even niet goed met me gaat. En ik merk dat ik me ervoor schaam. Ik weet dat veel mensen hetzelfde meemaken. Aangezien ik op de radio te horen ben, dacht ik: laat ik het voortouw nemen. Laat ik me dan blootgeven op de radio. Misschien durf jij het dan ook voor je vrienden en kennissen."



Na de ontboezemingen ontving Bouwman meer dan 2.000 steunbetuigingen.

Caroline Bos on Twitter @stephanmetph Met diep respect, een traan over mijn wang en met heel veel positieve energie voor jou, net naar je geluisterd. Petje af. Dank je wel namens velen, maar vooral voor en namens jezelf!

Monique Franken on Twitter Ik luister Qmusic en ben ontroerd door de presentator. Wat een eerlijkheid 😘#Qmusic

Ineke Nijdam on Twitter @stephanmetph wat heftig voor je. Maar wat goed dat je dit deelt op de radio....ik kreeg tranen in de ogen. Ik hoop dat je snel terecht kan. Bedankt voor je eerlijkheid💕

natasja on Twitter Ik zat net te janken om Stephan, tering man. Dat hij zich zo zou voelen. We zitten in hetzelfde schuitje en op dezelfde wachtlijst. Sterkte, en al mijn liefde @stephanmetph @QmusicNL https://t.co/MC084T6jmT

Gélina on Twitter @stephanmetph je wordt gehoord! ❤❤ en wat zou ik op dit moment jou toch even een ontzettend dikke knuffel willen geven! 😔 Samen met je huilen, en met je willen praten ❤❤ want ook ik ken dit gevoel! RESPECT voor jou! ❤ x Gélina @QmusicNL #qmusic