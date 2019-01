Nederlandse psychiater mag nooit meer zijn werk doen na virtuele seks met patiënte Redactie

23 januari 2019

13u43

Bron: AD.nl 1 Een psychiater uit Eindhoven mag van het Nederlandse Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg nooit meer zijn beroep uitoefenen, vanwege een seksuele relatie met een patiënte. Het gaat om de zwaarste maatregel die het college kan opleggen.

De vrouwelijke patiënt was van begin 2006 tot juli 2015 bij de psychiater in behandeling. Begin 2014 ontstond er een seksuele relatie. In de periode van ruim twee jaar zijn er tussen hen via WhatsApp ongeveer 30.000 berichten uitgewisseld, waarbij zij onder meer virtuele seks hadden met elkaar. Daarbij stuurde de hulpverlener naaktfoto’s van zichzelf naar zijn cliënte. Tijdens de behandelsessies werd hierover niet gesproken. Ook werd hier niets over vastgelegd in het patiëntendossier.

“Een hulpverlener mag geen seksuele relatie aangaan met degene die aan zijn hulp of zorg is toevertrouwd”, aldus het tuchtcollege. De klacht over de psychiater werd ingediend door zowel de patiënte zelf als de Inspectie Gezondheidszorg.

Ernstig grensoverschrijdend

De man erkent dat er sprake was van langdurig en ernstig grensoverschrijdend gedrag. De zorgverlener ging naar eigen zeggen de fout in toen in december 2014 de diagnose ziekte van Parkinson bij hem was vastgesteld. Volgens hem is het aannemelijk dat zijn ziekte en de medicatie die hij hiervoor gebruikte, van invloed zijn geweest op zijn gedrag.

De psychiater staakte zijn behandelactiviteiten eind augustus 2018 al, maar hij staat nog wel als psychiater in het BIG-register ingeschreven. Deze inschrijving wordt nu geschrapt.