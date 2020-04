Nederlandse premier Rutte: “Prachtig weer, maar we gaan parken en stranden sluiten als dat nodig is” Tobias den Hartog ADN

03 april 2020

16u08

Bron: AD.nl, ANP 1 Nederlandse parken, stranden, recreatiegebieden en bossen gaan gesloten worden als het dit weekend daar te druk wordt. Dat heeft premier Mark Rutte vandaag gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

“Ik weet het, het wordt prachtig weer, maar blijf thuis, in de tuin of op het balkon. En als je dat niet hebt, zoek dan een rustig plekje op. Het liefst in je eigen buurtje. Ik snap best dat als je de hele week binnen hebt gezeten met drie kinderen, dat je dan even naar buiten wil gaan, maar beperk het en blijf afstand houden. We gaan echt handhaven.”

Vertrouwen

Met zijn waarschuwing hoopt Rutte de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Het schuitje is lek en we komen dit lek alleen maar samen te boven”, zei hij. Hij richtte zich ook nog specifiek tegen jongeren: “Ook jullie kunnen ziek worden!” De Nederlandse premier stelt wel vertrouwen te hebben dat veel mensen thuis gaan blijven. “Er zijn maar een paar gladiolen die zich daar niet aan houden. Ik ga ervan uit dat mensen zich daar wel aan gaan houden.”



Rutte dreigt niet met meer maatregelen als het toch te druk wordt op straat of in de natuur. “Daar ga ik nog niet over nadenken. Mijn oproep is gewoon: blijf zoveel mogelijk thuis. Het is een klein groepje mensen dat zich daar niet aan houdt.”

(Lees verder onder de foto)

Oproep naar Belgen

Op donderdagavond deed hij al een dringend beroep op Duitsers en Belgen om dit weekend en vooral rond Pasen niet naar Nederland te komen. “Bleib zu Hause, restez à la maison, blijf thuis”, zo klonk het. “We willen tijdens Pasen geen reisbewegingen in Nederland”, zei Rutte. Dat geldt dus evenzo voor Nederlanders als voor Duitse en Belgische toeristen. “Je ziet nu al dat het grensverkeer verregaand is teruggelopen. Vanuit Duitsland is er 70 procent minder grensverkeer, vanuit België 80 procent. Als je toch komt, weet dat de voorzieningen op vakantieparken en campings minimaal zijn.”

De zorgen richting dit weekend zijn niet minder. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld de toegang tot het Vondelpark gedoseerd bij de ingang. Mocht het toch te druk worden, dan wordt het park gesloten. Ook andere parken worden ‘actief gemonitord’. Als er te veel mensen komen, gaan ze dicht. De grachten en de vaarwegen in het Wallengebied worden afgesloten voor de pleziervaart. Burgemeesters van badplaatsen hebben de mogelijkheid om wegen naar de stranden te sluiten als het daar te druk blijkt te worden. Ook bossen kunnen worden afgesloten.

(Lees verder onder de foto)

Dodental door coronavirus stijgt met 148

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is intussen gestegen naar 1.487. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 148 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen in Nederland is met 502 lager dan donderdag, toen 625 meldingen binnenkwamen. In totaal zijn nu 6.286 mensen in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen. Het aantal positieve testen nam met 1.026 toe tot 15.723. Ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen in Nederland, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen donderdag 1.273 patiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt in de komende dagen uitgebreid naar 2.400.

Lees ook:

Mag ik barbecueën met mooi weer? Crisiscentrum legt uit wat kan en niet kan

Politie heeft dit zonnig weekend geen medelijden met corona-overtreders: 250 euro boete

Er komt warm lenteweer aan, maar wat betekent dat nu voor het coronavirus? (+)