Nederlandse premier Rutte noemt snelheidsverlaging "rotmaatregel"

13 november 2019

13u45

Bron: Belga 0 De Nederlandse premier Mark Rutte heeft de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen vanmorgen "een rotmaatregel" genoemd, die echter nodig is "om te voorkomen dat Nederland op slot gaat" en banen verloren gaan.

Gisteren raakte bekend dat het kabinet in Nederland de snelheidslimiet overdag verlaagt naar 100 kilometer per uur. Tussen 19 uur en 6 uur blijft de snelheidslimiet zoals hij nu is. "Niemand vindt het leuk", zei Rutte vanmiddag bij de presentatie van de plannen. Zijn partij VVD had zich eerder juist ingespannen om de snelheidslimiet te verhogen tot 130 km/u.

Door de verlaging worden minder stikstofoxiden uitgestoten. Zo ontstaat weer ruimte voor onder meer de woningbouw en de aanleg van wegen. "Ik vind het verschrikkelijk als VVD'er. Maar banen gaan boven snelheid", aldus de premier over de snelheidsverlaging.

Wanneer de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen precies zal ingaan is nog niet duidelijk. De Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen wil voor 1 december met een plan van aanpak komen.

Nederland moest maatregelen nemen tegen de stikstofcrisis, nadat de Raad van State in mei oordeelde dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming bood aan speciale natuurgebieden.

Naast de snelheidsbeperking werden nog andere maatregelen aangekondigd, waarvan de meeste al uitlekten. Zo komt er onder meer een speciale noodwet, die ervoor zorgt dat projecten als het versterken van de dijken kunnen doorgaan. Ook de samenstelling van veevoer wordt aangepast. Het gaat volgens Rutte om een eerste pakket maatregelen. Later worden nog ingrepen aangekondigd die soelaas bieden op de lange termijn.