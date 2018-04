Nederlandse premier Rutte geeft fout toe in dividenddiscussie, oppositie dient motie van afkeuring in IB

26 april 2018

00u59

Bron: Belga 0 De Nederlandse premier Mark Rutte - die in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld werd over memo's rond de afschaffing van de dividendbelasting - heeft erkend dat een fout van hem aan de grondslag ligt van de al maanden durende discussie rond de maatregel. "Het begint met een fout van mij", zei hij in het debat over de kwestie. De oppositie diende een motie van afkeuring in.

De voorbije maanden heeft Rutte altijd verklaard dat hij niets wist over documenten waarop de beslissing tot afschaffing van de dividendbelasting is gestoeld. Zo zei hij in een debat op 15 november dat hij "geen herinnering aan" de ambtelijke memo's had. Maar afgelopen vrijdag bleken die documenten wel degelijk te bestaan en bleken verschillende regeringsleden er al maanden van op de hoogte. Dinsdag werden ze uiteindelijk vrijgegeven.

De premier verklaarde gisterenavond in de Tweede Kamer dat hij een "fout" heeft gemaakt. Hij had naar eigen zeggen de dag na het novemberdebat de opdracht moeten geven om te kijken of er nog formatiestukken zijn over de afschaffing van de dividendbelasting.

Motie van afkeuring

Vrijwel de gehele oppositie diende woensdagavond daarop een motie van afkeuring in tegen de premier. "Het vertrouwen in de premier is weg", zei Lilian Marijnissen van de SP. Soortgelijke woorden gebruikte PvdA-leider Lodewijk Asscher. "Hij heeft een onwaarheid verteld en de fout niet gecorrigeerd." Een motie van afkeuring wordt doorgaans gezien als een minder zware veroordeling dan een motie van wantrouwen. Alleen oppositiepartij SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) ondertekende de motie niet.

Uiteindelijk stemden 67 Kamerleden voor de motie, 76 stemden tegen. Hoewel Rutte erkende dat hij fouten heeft gemaakt, vindt hij het "onterecht" dat er door de oppositie termen werden gebruikt als "onwaarheid, actieve misleiding en evident leugenachtig".

Cadeau

De afschaffing van de dividendbelasting is in Nederland omstreden, want de maatregel zou jaarlijks 1,4 miljard euro kosten. De liberale VVD, de partij van Rutte, gelooft dat dat met de maatregel extra investeerders kunnen worden aangetrokken, terwijl de oppositie meent dat het om een cadeau gaat voor buitenlandse aandeelhouders, die voortaan geen belasting meer moeten betalen op hun dividenden.